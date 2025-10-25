Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El Girona de Yaser Asprilla y Jhon Solís no levanta cabeza; sigue en zona de descenso

El Girona de Yaser Asprilla y Jhon Solís no levanta cabeza; sigue en zona de descenso

El equipo dirigido por Míchel Sánchez igualó 3-3 como local ante el Real Oviedo, en partido válido por la décima fecha de LaLiga de España, resultado que lo hunde en la tabla de posiciones.

Por: EFE
Actualizado: 25 de oct, 2025
Girona, equipo de Yaser Asprilla y Jhon Solís
AFP

