Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yaser Asprilla es nuevo jugador del Galatasaray; movimiento pensando en el Mundial 2026

Yaser Asprilla es nuevo jugador del Galatasaray; movimiento pensando en el Mundial 2026

El joven futbolista de nuestro país, Yaser Asprilla, fue presentado en su nuevo equipo en Europa, pensando en tener minutos y protagonismo para estar en el Mundial 2026 con Selección Colombia.

Por: EFE
Actualizado: 25 de ene, 2026
