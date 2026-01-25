Daniel Muñoz, novedad que impacta en Selección Colombia; volvió a jugar con Crystal Palace

La magia del brasileño Estevao apuntilló al Crystal Palace (1-3), en caída libre, en plena crisis, y prolongó la reacción del Chelsea tras la llegada al banquillo de Liam Rosenior, sustituto de Enzo Maresca en el conjunto 'blue'. Otra de las noticias importantes del partido en cuanto a sudamericano fue el regreso a las canchas del lateral derecho colombiano Daniel Muñoz.

El antioqueño llevaba 50 días ausente por una operación de rodilla que lo tenía alejado de los terrenos de juego, pero fue sorpresa ya que fue elegido entre los titulares de este domingo en un complejo compromiso de la Premier League. Al minuto 76 due sustituido para irlo llevando de a poco luego de su larga ausencia.

En el partido de Crystal Palace 1-3 Chelsea también estuvo el mediocampista colombiano Jefferson Lerma, en una noche en la que su equipo sufrió una derrota más en una campaña complicada la que están llevando.

Sarr x Muñoz

Sarr x Muñoz

El giro con el cambio en la dirección técnica ha impulsado al Chelsea, ahora situado entre los cuatro primeros, en zona de Liga de Campeones, vivo ante el bache del Liverpool, estancado en la tabla.



Tras una victoria poco convincente por 1-0 ante el Pafos en la Liga de Campeones a mitad de semana, Rosenior ya acumula cuatro triunfos en sus cinco primeros partidos y se erigió este domingo en el primer entrenador en ganar sus dos primeros encuentros de la Premier al frente del Chelsea desde Steven Gerard en 2021.

Estevao es un jugador diferente, de los que pueden marcar una época en el fútbol internacional. Joven, con desparpajo, en cuanto se ha asentado en el equipo se ha sentido importante, con responsabilidad.

El brasileño marcó la diferencia. Fue el que sosegó a los visitantes en el derbi londinense a pesar de las dudas que generó de inicio Jean Philippe Mateta y que resolvió el meta español Rober Sánchez.

Fue el Chelsea el que tomó ventaja cerca del intermedio, pasada la media hora. Estevao lo hizo todo. Aprovechó un mal despeje hacia su propio terreno de un defensa local y recogió la pelota en el medio campo. Veloz, recorrió toda la zona hasta llegar a portería, se acomodó el balón y batió a Dean Henderson.

Desorientado el Crystal Palace, que ya lleva once partidos oficiales sin conocer la victoria -tres empates y ocho derrotas- y ocho sin vencer en su campo, vio más lejos los puntos cuando el Chelsea hizo el segundo al inicio de la segunda parte, en otra acción que nació de Estevao, que asistió a Joao Pedro dentro del área y éste, a la media vuelta, de volea, llevó otra vez la pelota a la red.

Antes el brasileño pudo hacer otro tanto, en una acción individual con mal final. Y el tercero fue de penalti, en una rápida acción de Reece James, que envió el balón al área. Tiró Joao Pedro y el defensa, delante, Jaydee Canvot, dio con la mano. Lo miró el árbitro en el VAR. Penalti que transformó Enzo Fernandez y que sentenció el choque.

El Crystal Palace al que se le reduce la renta respecto al descenso a ocho puntos, se quedó con diez a veinte minutos del final por doble amarilla de Adam Warthon. El Chelsea renunció a más. Rosenior manejó el banquillo en exceso con la mirada puesta en el miércoles, en la Liga de Campeones.

Y aún en inferioridad, tiró de orgullo y acortó distancias con un gol de Chris Richards a dos minutos del final, de cabeza, tras un barullo y un balón que fue enviado por Chadi Riad. No pudo hacer más ni por opciones ni por tiempo. Dio un paso más hacia atrás mientras el Chelsea crece.