Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz, novedad que impacta en Selección Colombia; volvió a jugar con Crystal Palace

Daniel Muñoz, novedad que impacta en Selección Colombia; volvió a jugar con Crystal Palace

El lateral derecho Daniel Muñoz fue la sorpresa del domingo regresando tras una operación de rodilla que lo tuvo más de un mes afuera. Lastimosamente su vuelta se dio en derrota contra Chelsea.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de ene, 2026
Comparta en:
Daniel Muñoz Crystal Palace Chelsea
Daniel Muñoz en partido de Crystal Palace vs Chelsea
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad