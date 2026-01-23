Gustavo Puerta no para de brillar en Racing de Santander; se llevó prestigiosa distinción

Gustavo Puerta fue galardonado como el mejor jugador del mes de diciembre del Racing de Santander en la segunda división de España. El volante recibió el premio 'Jugador Cinco Estrellas de Mahou', consolidándose como una de las piezas fundamentales en el esquema del equipo cántabro, que actualmente lidera la clasificación de la liga con paso firme hacia el ascenso.

A sus 22 años, Puerta atraviesa el momento más dulce de su carrera en Europa. Tras un periodo de adaptación, el mediocampista vallecaucano ha logrado la continuidad necesaria para desplegar su visión de juego y capacidad goleadora. Durante el mes de diciembre, sus actuaciones fueron determinantes para que el Racing mantuviera la punta del campeonato, sumando hasta la fecha un registro personal de tres goles y una asistencia en 17 compromisos oficiales.

La distinción recibida no es producto del azar. Puerta ha comenzado el 2026 con una intensidad envidiable, anotando ya dos goles en lo que va del mes de enero. Su capacidad para romper líneas desde el centro del campo y su asociación con los delanteros han convencido tanto a la afición del Sardinero como al cuerpo técnico. Aunque el equipo sufrió recientemente un traspié al quedar eliminado de la Copa del Rey frente al Barcelona, partido en el que Puerta fue suplente, el enfoque del nacido en La Victoria (Valle del Cauca) está totalmente puesto en el objetivo principal: el título de liga y el regreso a la primera división.

El gran rendimiento del formado en Bogotá FC en España no ha pasado desapercibido para Néstor Lorenzo. El técnico de la Selección Colombia ha seguido de cerca su evolución y ya le ha otorgado votos de confianza en los últimos partidos preparatorios. Tras una destacada titularidad ante Nueva Zelanda, Lorenzo elogió la calidad del volante, destacando su capacidad para asociarse con referentes como James Rodríguez y Jhon Arias.



Para Puerta, este premio es un combustible adicional en su sueño de integrar la lista definitiva para el Mundial 2026. Su presente en el Racing de Santander, donde el club marcha líder con 41 unidades, lo posiciona como uno de los futbolistas de nuestro país con mejor proyección de cara a la cita orbital.

El próximo desafío para el colombiano y su equipo será este domingo, cuando el Racing enfrente al Deportivo de La Coruña a las 3:00 p.m. (hora de Colombia), en un duelo que promete emociones y donde el 'MVP' de diciembre buscará ratificar por qué es el hombre del momento en Santander.