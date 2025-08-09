Yerry Mina, al estilo Luis Díaz; enganchando en el área y asistiendo en partido de Cagliari

Cagliari tuvo una serie de partidos este sábado en España contra el Real Racing Club, el primero empatándolo 0-0 y el segundo igualando también pero a un gol, con una gran actuación del colombiano Yerry Mina.

Aunque el elenco italiano en el que juega el zaguero de Guachené comenzó perdiendo, una jugadota espectacular del ‘panita’ le dio el 1-1 definitivo en el marcador.

Al minuto 64 se dio un tiro libre que fue ejecutado enviando el balón al área, donde Yerry Mina lo controló de gran manera con el muslo y aunque se acomodó para rematar, decidió enganchar y hacer que un defensa del Real Racing Club siguiera de largo, y así quedar mejor acomodado para disparar.

Mina impactó la pelota buscando a un compañero en el centro, algo que consiguió con un leve desvío de un jugador del Cagliari, de tacón, que hizo que llegara un golazo para el elenco de la ciudad de Credeña.



Así fue la asistencia y jugada de Yerry Mina en Cagliari vs Real Racing Club:

👌🏻 ¡Yerry Mina, pero qué distinguido! 🤣



🔥 Jugadota en el área del colombiano en partido de Cagliari 🇮🇹



🎥 Real Racing Club 🇪🇸 pic.twitter.com/9IO9N6HQgB — Gianmarco Sotelo ⚽️🏀 (@GianmarcoSotelo) August 9, 2025