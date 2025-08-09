Jugadoras se fueron a los puños y se tomaron del pelo, en México; se armó en pleno partido

En el partido de Juárez vs Xolos en la Liga MX femenina el triunfo fue para las Bravas, que ganaron 2-0 con goles de Liliana Medina y Jasmine Cazares, pero más allá del resultado lo que ha dado de qué hablar a nivel internacional y por supuesto en el fútbol mexicano, es la pelea entre dos jugadoras, que finalizó en batalla campal.

Miah Zuazua y Natividad Martínez fueron las dos futbolistas protagonistas de la gresca en pleno partido en el estadio Benito Juárez cuando no iban ni 30 minutos del juego.

“Corría alrededor del minuto 20 cuando una disputa del esférico terminó por derivar el enfrentamiento entre ambas rivales se enfrascaron en una discusión llegando a los jalones y al intercambio de golpes hasta terminar en el suelo”, detallaron en el diario ‘Recórd’, este sábado.

Ambas en el piso no dejaron de agredirse, se requirió la intervención de sus compañeras, quienes entraron de inmediato a la escena y también hubo uno que otro empujón entre jugadoras de Xolos y Juárez.

“Zuazua y Martínez no podían ser detenidas por compañeras dentro del terreno de juego, luego de unos segundos la situación pudo ser controlada con ambas siendo expulsadas y dejando a sus respectivos equipos con una jugadora menos”, terminaron de contar en el citado medio mexicano.

En redes sociales rápidamente se viralizó este video de las dos futbolistas de la Liga MX femenina, que han sido criticadas por su reacción durante el juego.



Terrible lo que acaba de pasar entre Miah Zuazua y Natividad Martínez. 🐎🆚🐕 pic.twitter.com/GGMNErhTXC — Bruno Hernández 🎙️ (@bruhdz8) August 9, 2025

