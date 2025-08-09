Publicidad

Gol Caracol  / Jugadoras se fueron a los puños y se tomaron del pelo, en México; se armó en pleno partido

Durante un intenso partido en la Liga MX femenina dos futbolistas de Xolos y Juárez terminaron agarrándose, tirándose al suelo y teniendo la intervención de sus compañeras.