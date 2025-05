Yerry Mina es noticia en un Cagliari en el que se lleva muchas miradas; "todo decidido"

Este domingo 18 de mayo será una fecha clave para Cagliari, puesto que se enfrenta a Venezia, en un duelo fundamental en la lucha por sostenerse en la Serie A de Italia y no descender. El colombiano Yerry Mina no estará y perderá el encuentro por una lesión que acarrea hace unas semanas y de la cual se está recuperando. Más allá de no poder sumar minutos, desde el país europeo revelaron detalles sobre el futuro del defensor.

Mina no sabe lo que es jugar con la escuadra rossoblú desde el pasado 23 de abril cuando perdieron 1-2 con la Fiorentina. El oriundo de Guchené solo jugó 41 minutos, ya que sintió una molestia y fue sustituido. De ahí en adelante se ausentó en los juegos contra Hellas Verona, Udinese y Como. Desde el cuerpo técnico estaban esperando su evolución para enfrentar a Venezia, pero todo indica que deberán esperar.

Si bien su ausencia es una mala noticia para el equipo, no todo es malo, puesto que la prensa italiano contó en las últimas horas que el plan es renovarle el contrato, al considerarlo una ficha que da peso en la nómina. "Davide Nicola ya sabe que no podrá contar más con el líder de la línea defensiva Yerry Mina (fue retirado durante el partido contra la Fiorentina el 23 de abril) quien, sin embargo, con su contrato a punto de expirar, comienza a hablar con el club sobre una renovación . El colombiano está feliz en Cagliari y parece decidido a quedarse. El club de Tommaso Giulini (que ayer, tras el fallecimiento de su madre, recibió el apoyo de toda la familia del Cagliari Calcio) quiere esperar hasta el final del campeonato para entender cómo orientarse de cara al futuro. Pero Mina ha demostrado ser un central de gran nivel y un líder en el campo", reveló 'La Gazzetta dello Sport'.

Yerry Mina, defensa colombiano de Cagliari, fue baja contra Hellas Verona, por la Seria A de Italia Getty Images

En esta temporada, a la que solo le restan dos juegos, Mina registra 29 participaciones, todas desde el pitazo inicial. El zaguero no ha podido marcar gol y ha recibido cinco tarjetas amarillas.

Ahora bien, lo de Mina también podría depender de como le vaya al equipo en este remate del campeonato, ya que se encuentra a cinco puntos de la zona de descenso y hay seis unidades por disputarse.