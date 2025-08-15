"Millonarios no tiene nómina de equipo grande, hay jugadores que les da igual perder o ganar"

El presente de Millonarios es preocupante, es raro verlo en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 con apenas un punto. Los hinchas están desesperados y por si no fuera suficiente, ahora un ídolo hizo fuerte críticas al club.

Se trata de Rafael Robayo, un hombre de la entraña y de la casa embajadora. En charla con ‘Casa Azul Radio’, el exvolante no tuvo piedad y habló fuerte y con mucha sinceridad. “Es un tema complejo, no veo una nómina de un equipo grande, que pelee por cosas importantes. El profe David (González) es una gran persona, que ha dejado una buena imagen en otros clubes, pero soy consciente que no tiene las armas para defenderse en este momento deportivo y no tuvo la exigencia de traer jugadores y armar un equipo que debería tener Millonarios”, dijo de entrada sobre la conformación de la plantilla.

Para el exjugador bogotano, la escuadra capitalina no debe abusar de la juventud. “Millonarios no es un equipo para tener más de siete u ocho jóvenes en la nómina titular y vender jugadores, sino debe ser un equipo que debe tener experiencia y pelear títulos”, añadió sobre el plantel.

Rafael Robayo jugó en Millonarios F.C. desde 2005 hasta 2016. Foto: AFP.

Después vino el reclamo por la gestión de los directivos. “La parte dirigencial está haciendo todo al revés, no se está priorizando a Millonarios en cuanto a nombre e historia, sino el tema del negocio como lo es la venta de jugadores y el dinero, no están haciendo las cosas bien”, sentenció.

Por último, Robayo dejó en claro que el 'azul' tiene futbolistas de bagaje, pero que las molestias físicas les ha pasado factura y por ende deben optar por futbolistas que no tiene ese mismo talante. “Los jugadores que tienen Millonarios deben mostrar carácter y personalidad y más en este duro momento. Si bien hay jugadores de experiencia, falta liderazgo. Andrés, Macka y Leo están lesionados, entonces no hay futbolistas que muestren liderazgo. Millonarios no tiene una columna vertebral con experiencia para parar a un ‘pelao’ y decirle que está haciendo mal las cosas y decirle que Millonarios no es un equipo chico y que debe tener actitud para afrontar los partidos(...)Veo a jugadores que les da igual ganar o perder, que no sienten amor por la camiseta, sino que se muestran un ratico y no más", concluyó.