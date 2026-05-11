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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yerry Mina y un parte de tranquilidad, tras supuesta lesión con Cagliari; se aclaró su situación

Yerry Mina y un parte de tranquilidad, tras supuesta lesión con Cagliari; se aclaró su situación

El futbolista de Selección Colombia y Cagliari, Yerry Mina, no jugó el pasado sábado en el duelo frente al Udinese, por la Serie A de Italia, y el club había informado que fue por unas molestias.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de may, 2026
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Yerry Mina fue elegido el mejor jugador del partido, en la Serie A.
Yerry Mina fue elegido el mejor jugador del partido, en la Serie A.
Foto: X de la Serie A.

Cagliari perdió 0-2 con Udinese el pasado sábado 9 de mayo en la fecha 36 de la Serie A de Italia, en un partido en el que no estuvo el colombiano Yerry Mina, quien de entrada causó preocupación por una publicación de su club que a última hora lo sacó de la titular, por molestias.

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"Mina está en el banquillo por una distensión en la pantorrilla. Rodríguez ocupará su lugar", fue el mensaje del cuadro de Cerdeña en sus redes sociales, aunque en las últimas horas Gol Caracol pudo conocer qué pasó en realidad con el defensor central nacido en Guachené.

¿Qué pasó con Yerry Mina en Cagliari?

El entorno del futbolista colombiano dio un parte de tranquilidad y en charla con este portal afirmaron que "él está bien, simplemente fue por precaución para estar en el próximo fin de semana con el equipo", puntualizando en que "no está lesionado y ya habían acordado que no jugase de inicio".

Así las cosas, todo apunta a que Yerry Mina estará este domingo 17 de mayo en el duelo del Cagliari frente a Torino, está entrenando con normalidad, y también está disponible para la concentración de la Selección Colombia que comenzará en las próximas semanas, primero con el partido de despedida en el estadio El Campín, el 29 de mayo contra Costa Rica. Después, se conocerá la convocatoria definitiva para el Mundial 2026.

Yerry Mina en Inter de Milán vs. Cagliari por la Serie A.
Yerry Mina en Inter de Milán vs. Cagliari por la Serie A.
Getty Imágenes

Actualmente, el equipo del zaguero central colombiano está en el puesto 16 de la tabla de posiciones de la Serie A de Italia, con 37 puntos, y logró salvarse del descenso en el balompié.

En la actual temporada de la liga italiana, Yerry Mina ha disputado 24 de los 36 partidos del Cagliari, ha marcado un gol, ha recibido tres tarjetas amarillas y fue expulsado una sola vez, teniendo protagonismo y siendo uno de los capitanes del cuadro de Cerdeña.

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