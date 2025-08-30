Publicidad

Yerry Mina y la foto que se hizo viral en Nápoles vs. Cagliari; el colombiano terminó desnudo

En medio de un forcejeo con un jugador del Nápoles, Yerry Mina culminó con la pantaloneta abajo, en una acción que no pasó desapercibida para los presentes en el Diego Maradona.

Yerry Mina, defensor colombiano del Cagliari.
Foto: Getty
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 30, 2025 06:41 p. m.