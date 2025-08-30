Yerry Mina y la foto que se hizo viral en Nápoles vs. Cagliari; el colombiano terminó desnudo

Cagliari visitó este sábado 30 de agosto al Nápoles en partido de la segunda jornada de la actual Serie A. En el elenco de la capital de Cerdeña jugó el defensor colombiano Yerry Mina, quien en medio de la contienda sufrió 'gajes' del oficio y todo quedó captado en una serie de fotografías, que luego se hicieron virales en las redes sociales. El exBarcelona quedó desnudo.

Fue así como en un forcejeo con un rival del cuadro napolitano, en búsqueda de quedarse con el balón, Mina González terminó con la pantaloneta abajo. Él estaba de espalda, mientras que su contrincante de frente a la jugada, y evidentemente como lo muestran las fotos, el 'cafetero' quedó con el trasero expuesto.

"Esto pasó durante el Nápoles vs. Cagliari", se leyó en la cuenta en 'X' de 'The Touchline', y a continuación la fotografía de la acción. Por supuesto que en los internautas en las plataformas digitales no dudaron en repostear la misma.

Cagliari perdió el partido en el estadio Diego Armando Maradona por 1-0, marcador que los terminó dejando con un punto y en la casilla quince de la Serie A.

📸 - This happened during the Napoli vs. Cagliari game. pic.twitter.com/9CUFkAjHqP — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 30, 2025