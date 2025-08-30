James Rodríguez y los números que lo hacen un 'distinguido' con el León en Liga MX

James Rodríguez es una de las figuras que engalana la Liga MX, y cada vez que sale a la cancha con el León marca la diferencia. En lo que va del Apertura del fútbol 'azteca', el volante cucuteño ha jugado cuatro partidos y se ha perdido dos por lesión; no obstante, esto no ha sido impedimento en lo que respecta a su desempeño.

Y es que el exjugador del Real Madrid y Porto tiene unas estadísticas más que favorables y que sin duda ilusionan a los hinchas de las 'fieras'; el '10' siempre trata de aportar todo su fútbol al servicio de su escuadra.

En ese orden de ideas, desde la cuenta en 'X' de 'Fieramanía', misma que sigue toda la actualidad del León y de sus principales protagonistas en la cancha, indicó que en el caso de Rodríguez Rubio sus números son bastantes buenos, pese a que no estuvo en dos compromisos.

James Rodríguez, figura del Club León. X de @clubleonfc

"James Rodríguez se ha perdido un par de partidos por molestias, pero cada que entra al campo con el Club León marca diferencia", se leyó de entrada en la cuenta anteriormente citada, y a continuación procedieron a explicar algunas estadísticas del '10' del León y de la Selección Colombia.

Antes del compromiso frente a los 'gallos blancos' del Querétaro, de este sábado 30 de agosto, James David ha sumado 239 minutos y en ese tiempo en cancha ha sufrido ocho faltas, ha tenido cuatro disparos a portería, tres pases filtrados, un centro que terminó en gol y un tanto anotado a las 'Chivas' de Guadalajara desde el punto blanco del penalti.

Sin duda que James es un distinguido y que se aprecia con su talento en las 'panzas verdes', que jornada tras jornada intentan evidenciar un buen fútbol en la Liga MX, y más teniendo a una figura como el cucuteño en sus filas.