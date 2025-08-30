Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yerry Mina y un encontronazo con Scott McTominay, en Nápoles contra Cagliari, por Serie A

Yerry Mina y un encontronazo con Scott McTominay, en Nápoles contra Cagliari, por Serie A

Justo después del gol de la victoria de André Zambo Anguissa, en el último minuto, Yerry Mina protagonizó un agarrón con un rival, quien lo manoteó con fuerza.

Yerry Mina, defensa central colombiano, en el partido de Cagliari contra Nápoles, por la Serie A de Italia
Yerry Mina, defensa central colombiano, en el partido de Cagliari contra Nápoles, por la Serie A de Italia
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 30, 2025 06:43 p. m.