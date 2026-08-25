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Gol Caracol  / Aparatosa caída en Cruzeiro vs Atlético Mineiro; jugador tuvo que salir del partido

Aparatosa caída en Cruzeiro vs Atlético Mineiro; jugador tuvo que salir del partido

El defensor del Mineiro, Ruan, en una acción en el que luchaba la pelota en el aire, recibió un empujón y preocupó al caer sobre su cabeza. Aguantó unos minutos, y luego salió.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de ago, 2026
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Ruan Cruzeiro vs Atlético Mineiro
Ruan y su dura caída en Cruzeiro vs Atlético Mineiro
Transmisión

En el partido de cuartos de final de la Copa de Brasil, entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, hubo susto con el defensor Ruan, de los 'galos', quien sufrió una aparatosa caída, cuando apenas iba 1 minuto de juego de este compromiso.

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El delantero Kaio Jorge fue a disputar la pelota aérea contra su rival, lo terminó empujando, lo desestabilizó, y con eso hizo que el zaguero diera una vuelta y cayera sobre su cabeza.

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Hubo preocupación, atendieron a Ruan, quien pudo seguir por unos instantes más, pero al minuto 19 volvió a tirarse al suelo, fue revisado por el cuerpo médico del Atlético Mineiro, quienes determinaron que era mejor que saliera.

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Acá la caída de Ruan en Cruzeiro vs Atlético Mineiro:

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Atlético Mineiro

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