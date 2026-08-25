Aparatosa caída en Cruzeiro vs Atlético Mineiro; jugador tuvo que salir del partido

En el partido de cuartos de final de la Copa de Brasil, entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, hubo susto con el defensor Ruan, de los 'galos', quien sufrió una aparatosa caída, cuando apenas iba 1 minuto de juego de este compromiso.
El delantero Kaio Jorge fue a disputar la pelota aérea contra su rival, lo terminó empujando, lo desestabilizó, y con eso hizo que el zaguero diera una vuelta y cayera sobre su cabeza.
Hubo preocupación, atendieron a Ruan, quien pudo seguir por unos instantes más, pero al minuto 19 volvió a tirarse al suelo, fue revisado por el cuerpo médico del Atlético Mineiro, quienes determinaron que era mejor que saliera.
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Acá la caída de Ruan en Cruzeiro vs Atlético Mineiro:
Ruan sofre queda feia nos minutos iniciais de Cruzeiro x Atlético-MG pela Copa do Brasil. O zagueiro foi atendido no gramado e segue no jogo.#futebol #cruzeiro #atléticomg #copadobrasil #ge pic.twitter.com/oMZkLd4Z4H— ge (@geglobo) August 26, 2026