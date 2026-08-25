Gerard Piqué, de luto por muerte de una persona que ayudó en su crianza, antes de ser futbolista

Gerard Piqué y su familia están de luto luego de informarse de la muerte de su abuela paterna, conocida como Lina Rovira Montsant, una noticia que ha tenido repercusión en la prensa española.

De hecho, el diario 'Mundo Deportivo' detalló que "ha fallecido a los 102 años", y hasta dieron algunos datos de lo que será la velación y el funeral de la familiar del exfutbolista del Barcelona.

"El velatorio tendrá lugar en el tanatorio de Sant Guim de Freixenet, hoy 25 de agosto a partir de las 17.00 horas y hasta las 20.30 h.

La misa funeral se celebrará mañana miércoles 26 de agosto a las 12.00 h. en la iglesia del Sagrat Cor de Sant Guim", puntualizaron.

Fallece la abuela de Gerard Piqué



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Por su parte, en el portal 'Hola', recordaron que "la fallecida era la madre de Joan Piqué, padre de Gerard, y por tanto abuela paterna del exfutbolista. Aunque el jugador siempre ha procurado mantener determinados aspectos de su vida familiar alejados de los focos. A sus 102 años, Lina Rovira Montsant había sido testigo de varias generaciones de la familia y de algunos de los momentos más importantes de la trayectoria de su nieto, desde sus primeros pasos en el fútbol hasta su consagración como uno de los defensas más destacados de su generación", dejando ver que también fue pilar importante en el éxito deportivo del zaguero central, quien triunfó en Manchester United y Barcelona.



El día en el que Shakira llevó a un concierto a la abuela de Piqué

En medio del fallecimiento de Lina Rovira, la abuela de Piqué, los medios españoles aprovecharon para recordar cuando Shakira, mamá de Milan y Sasha, los hijos fruto de la relación con el exjugador del Barcelona, la invitó a presenciar uno de sus conciertos en territorio catalán en la gira ‘Dorado World Tour’, en el año 2018.

Shakira y Gerard Piqué - Foto: Getty Images

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La cantante colombiana, para ese entonces, hizo una publicación en Instagram, acompañada de una foto de las dos. “Es el primer concierto de la Iaia Lina, ¿y cuántos años?”, le preguntó Shakira a Lina.“94 años”, respondió ella. “¡94 y su primer concierto!”, dijo la cantante y enseguida le dio un fuerte aplauso.