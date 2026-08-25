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Gol Caracol  / Espectacular golazo de Junior Hernández, en Ind. del Valle vs Tolima; colgó a Aldair Quintana

Espectacular golazo de Junior Hernández, en Ind. del Valle vs Tolima; colgó a Aldair Quintana

El lateral del Deportes Tolima, Junior Hernández anotó el gol del descuento en la derrota de los 'pijaos' y la eliminación de la Copa Libertadores, este martes, en Ecuador.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de ago, 2026
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Junior Hernández Tolima
Junior Hernández Deportes Tolima - Foto:
AFP

Deportes Tolima perdió 3-1 con Independiente del Valle, este martes, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y se despidió del torneo Conmebol. A pesar de eso, el único gol en la serie para los 'pijaos', fue un espectacular remate de Junior Hernández.

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Al minuto 84, cuando ya iban cayendo por dos anotaciones, apareció el lateral izquierdo del cuadro de Ibagué, para animarse a rematar de larga distancia, con precisión y potencia, y de paso colgar al arquero colombiano Aldair Quintana, del registro del cuadro ecuatoriano.

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A pesar del golazo de Junior Hernández, Deportes Tolima cayó 4-1 en el marcador global y con eso se confirmó su eliminación de la Copa Libertadores 2026.

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Así fue el golazo de Junior Hernández en Independiente del Valle 2-1 Tolima:

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