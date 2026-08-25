Espectacular golazo de Junior Hernández, en Ind. del Valle vs Tolima; colgó a Aldair Quintana

Deportes Tolima perdió 3-1 con Independiente del Valle, este martes, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y se despidió del torneo Conmebol. A pesar de eso, el único gol en la serie para los 'pijaos', fue un espectacular remate de Junior Hernández.

Al minuto 84, cuando ya iban cayendo por dos anotaciones, apareció el lateral izquierdo del cuadro de Ibagué, para animarse a rematar de larga distancia, con precisión y potencia, y de paso colgar al arquero colombiano Aldair Quintana, del registro del cuadro ecuatoriano.

A pesar del golazo de Junior Hernández, Deportes Tolima cayó 4-1 en el marcador global y con eso se confirmó su eliminación de la Copa Libertadores 2026.

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Así fue el golazo de Junior Hernández en Independiente del Valle 2-1 Tolima: