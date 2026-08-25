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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Matías Orozco, la joya del Cali que alista maletas y se irá al Brighton inglés

Matías Orozco, la joya del Cali que alista maletas y se irá al Brighton inglés

La noticia se venía manejando desde hace ya varios días y fue confirmada hace algunos minutos por parte de nuestro periodista Julián Capera. Matías Orozco, un talento que da el gran salto.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de ago, 2026
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Matías Orozco Deportivo Cali
Matías Orozco celebra gol con el Deportivo Cali
Colpensa

En medio del mercado de fichajes no solamente los jugadores consagrados de nuestro país han encontrado nuevos horizontes para el segundo semestre de 2026. Los clubes europeos también hacen inversiones con jóvenes talentos, pensando en presente y futuro. Es así como se dio como un hecho este martes la transferencia del mediocampista Matías Orozco, del Cali, a la Premier League.

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"Orozco fue vendido por el Deportivo Cali al Brighton por una suma de 4,8 (millones de euros). El equipo ‘azucarero’ mantiene el 15% de una futura venta", informó en su cuenta de X nuestro periodista Julián Capera, de 'Gol Caracol' y 'Blu Radio'.

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Del tema se venía hablando en la capital del Valle del Cauca desde hace unos días y finalmente todo se concretó. Ahora lo que resta es que el conjunto verdiblanco haga oficial la noticia.

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Matías Orozco es natural dela ciudad de Barranquilla, en donde nació el 1 de diciembre de 2007 y desde hace un par de temporadas viajó a Cali para integrar las divisiones menores de los 'azucareros', dejando desde un inicio una grata impresión por sus condiciones técnicas, visión de juego y panorama en zona ofensiva.

Según el diario 'El País', el entrenador que le dio la posibilidad de debutar en el profesionalismo fue Alberto Miguel Gamero en la temporada 2025. Y desde primer momento mostró carácter y personalidad, convirtiéndose en un jugador que ganó visibilidad y se afianzó.

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Recientemente, en el empate 2-2 del Cali con Internacional de Bogotá, del fin de semana pasado, Orozco jugó 59 minutos, cuando el entrenador Rafael Dudamel ordenó la entrada de Fabián Viáfara en su lugar.

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A la par de su campaña positiva en el conjunto vallecaucano, al barranquillero también lo tuvo en cuenta el DT César Torres en la Selección Colombia Sub-20, de la que fue uno de los capitanes.

Se tiene la expectativa que también el Brighton entregue la noticia y dé a conocer los términos de la negociación, a días de que se cierre el mercado de fichajes en las principales ligas de Europa.

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