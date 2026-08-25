Pereira y la notificación sobre el uso del estadio Hernán Ramírez Villegas, tras terremoto

El pasado 10 de agosto un terremoto afectó a varias ciudades en Colombia, aunque una de las que más sufrió daños fue Pereira, que estuvo cerca al epicentro. En medio de esta dura situación que vivieron familiares de nuestro país, también se vio afectado el fútbol, especialmente el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Y aunque ya se reanudó el campeonato colombiano, hasta este martes 25 de agosto los directivos del equipo 'matecaña' recibieron la noticia de la posibilidad para seguir usando el escenario deportivo, para disputar la liga.

Pereira no podrá usar el Hernán Ramírez Villegas

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En un comunicado en sus redes sociales, el club risaraldense informó que "hoy recibimos la notificación de la Cordep, entidad que administra el Hernán Ramírez Villegas, que en lo que resta del año 2026 no se puede utilizar el estadio para ningún evento deportivo o cultural, luego de las afectaciones que sufrió el principal escenario de los pereiranos por el terremoto del 10 de agosto".



Seguido a eso, explicaron que "la Alcaldía de Pereira debe adelantar diferentes revisiones y reparaciones por los daños ocasionados, pensando en la seguridad de los asistentes a los diferentes encuentros deportivos".

Eso sí, aún no confirmaron en qué estadio disputarán los partidos de la Liga BetPlay 2026-II, y solamente puntualizaron en que "seguiremos trabajando y buscando alternativas para afrontar los compromisos en condición de local, con el objetivo que nuestra gran hinchada pueda apoyar al Grande Matecaña".

✍️ Comunicado de prensa agosto 25. pic.twitter.com/OIshs60KLe — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) August 25, 2026

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Cabe recordar que el Deportivo Pereira no alcanzó a disputar ningún partido de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio Hernán Ramírez Villegas en este semestre, ya que las dos primeras fechas las disputó de visitantes, y después ocurrió el terremoto que afectó las instalaciones del escenario deportivo.

Se espera que para el duelo del jueves 3 de septiembre, contra el DIM, en el que ofician como locales, ya puedan establecer 'su casa' para todo la campaña del fútbol colombiano, buscando alternativas cercanas a la ciudad.