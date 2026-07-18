Kylian Mbappé dijo 'presente' en Francia vs. Inglaterra: VEA acá su gol en juego del Mundial

Kylian Mbappé logró inflar la red en el partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra que se jugó este sábado en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami. El capitán y figura de 'les bleus' descontó para el 1-4 al inicio de la parte complementaria.

El número '10' de los campeones del mundo en Rusia 2018 aprovechó un buen pase de Michael Olise para definir con pierna zurda y vencer la resistencia de Dean Henderson.

Fue el noveno gol de Mbappé Lottan en esta Copa del Mundo.

Vea acá el gol de Kylian Mbappé en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026:

TENÍA QUE APARECER ÉL… ¡¡KYLIAN MBAPPÉ DESCUENTA Y PELEA POR LA BOTA DE ORO!!



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