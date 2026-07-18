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Gol Caracol  / Kylian Mbappé dijo 'presente' en Francia vs. Inglaterra: VEA acá su gol en juego del Mundial

Kylian Mbappé dijo 'presente' en Francia vs. Inglaterra: VEA acá su gol en juego del Mundial

El número '10' de Francia aprovechó un buen pase de Michael Olise para definir con pierna zurda y vencer la resistencia de Dean Henderson. ¡Así fue el gol de Kylian Mbappé!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jul, 2026
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Mbappé con Francia
Mbappé con Francia
AFP

Kylian Mbappé logró inflar la red en el partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra que se jugó este sábado en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami. El capitán y figura de 'les bleus' descontó para el 1-4 al inicio de la parte complementaria.

El número '10' de los campeones del mundo en Rusia 2018 aprovechó un buen pase de Michael Olise para definir con pierna zurda y vencer la resistencia de Dean Henderson.

Bucayo Saka con Inglaterra
Gol Caracol

Bukayo Saka aprovechó la portería vacía: VEA su gol en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Bukayo Saka celebra uno de los goles que le marcó a Francia.
Gol Caracol

Vea acá el segundo gol de Bukayo Saka con Inglaterra vs. Francia, en el Mundial 2026

Fue el noveno gol de Mbappé Lottan en esta Copa del Mundo.

Vea acá el gol de Kylian Mbappé en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026:

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