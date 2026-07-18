Bukayo Saka aprovechó la portería vacía: VEA su gol en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Bukayo Saka fue el autor de la celebración para el tercer gol de Inglaterra, este sábado, frente a Francia por el tercer lugar del Mundial 2026.El delantero de los 'tres leones' aprovechó que la portería estaba vacía para inflar la red.

Después de un par de intentos, de despejes por parte de los zagueros franceses, y que Maignan no estaba en el arco, la pelota le quedó 'servida' a Saka, quien no desaprovechó la ocasión y decretpo el 0-3 en el marcador, al minuto 37.

Vea acá el gol de Bukayo Saka en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026:

¡GOLEA INGLATERRA Y SE QUEDA CON EL TERCER PUESTO!



Bukayo Saka firmó el tercer tanto inglés ante Francia y se acerca al podio de la Copa Mundial de la FIFA pic.twitter.com/DZFVKWNbtg — DSPORTS (@DSports) July 18, 2026