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Gol Caracol  / Bukayo Saka aprovechó la portería vacía: VEA su gol en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Bukayo Saka aprovechó la portería vacía: VEA su gol en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026

El delantero decretó el 0-3 para Inglaterra frente a Francia en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026. ¡Así fue el gol de Bukayo Saka; acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jul, 2026
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Bucayo Saka con Inglaterra
Bucayo Saka con Inglaterra
AFP

Bukayo Saka fue el autor de la celebración para el tercer gol de Inglaterra, este sábado, frente a Francia por el tercer lugar del Mundial 2026.El delantero de los 'tres leones' aprovechó que la portería estaba vacía para inflar la red.

Después de un par de intentos, de despejes por parte de los zagueros franceses, y que Maignan no estaba en el arco, la pelota le quedó 'servida' a Saka, quien no desaprovechó la ocasión y decretpo el 0-3 en el marcador, al minuto 37.

Bukayo Saka celebra uno de los goles que le marcó a Francia.
Gol Caracol

Vea acá el segundo gol de Bukayo Saka con Inglaterra vs. Francia, en el Mundial 2026

Inglaterra vs Francia
Gol Caracol

Vea el gol de Ezri Konsa para ampliar la cuenta de Inglaterra sobre Francia, en el Mundial 2026

Vea acá el gol de Bukayo Saka en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026:

Declan Rice con Inglaterra
Gol Caracol

Declan Rice adelantó a Inglaterra contra Francia; vea acá el golazo en duelo del Mundial 2026

Bukayo Saka, delantero de Inglaterra.
Gol Caracol

Vea el gol anulado a Bukayo Saka, en partido Inglaterra vs. Francia, por el Mundial 2026

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