Tuchel y su descontento, pese a la clasificación de Inglaterra; "nos hemos complicado mucho la vida”

El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, declaró el sábado que su equipo tuvo "suerte" tras imponerse a Noruega por 2-1 en la prórroga y alcanzar las semifinales del Mundial.

Un furioso Tuchel no estaba de humor para celebrar después de que los dos goles de Jude Bellingham aseguraran otra victoria agónica para los Three Lions en el Hard Rock Stadium de Miami.

“Hoy nos hemos complicado mucho la vida”, dijo Tuchel en una entrevista en el campo momentos después de la victoria de su equipo.

"El resultado es fantástico. Los últimos cuatro son increíbles, pero no estoy contento con el rendimiento."



"El compromiso está ahí, pero la forma en que jugamos nos complicó mucho las cosas: descuidados, con demasiada seguridad, sin la suficiente rapidez, sin nada que hacer. Hoy tuvimos suerte."

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Inglaterra se enfrentará ahora a Argentina o Suiza en Atlanta el miércoles, en su intento por alcanzar su primera final de la Copa del Mundo en 60 años.

Inglaterra vs Noruega AFP

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Jude Bellingham anotó dos goles y Inglaterra protagonizó una remontada épica en la prórroga para derrotar a Noruega por 2-1 el sábado y asegurarse un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.

El gol de Bellingham en el minuto 93 decidió un emocionante partido de cuartos de final disputado bajo un calor sofocante en el Hard Rock Stadium de Miami.

Pero Inglaterra, que se enfrentará a Argentina o Suiza en las semifinales el miércoles, tuvo suerte para mantener vivo su sueño de jugar la Copa del Mundo.

"El resultado es fantástico. Llegar a los cuatro primeros es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento... hoy tuvimos mucha suerte."

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El gol del empate del Bellingham en el tiempo de descuento de la primera parte se produjo después de que un saque de meta del portero noruego Orjan Nyland golpeara un cable de una cámara de televisión aérea, un incidente que debería haber conllevado la repetición del saque de meta.

Inglaterra también recibió otro golpe de suerte cuando el gol de Torbjorn Heggem en el minuto 55, que puso a Noruega 2-1 arriba, fue anulado tras una revisión del VAR por un empujón de Erling Haaland a Elliot Anderson.