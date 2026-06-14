Colombia vs. Uzbekistán ya tiene árbitro definido; es un 'viejo conocido' de Luis Díaz y Lerma

La FIFA definió al árbitro que pitará el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026. La 'tricolor' hará su estreno en la cita orbital en tierras norteamericanas enfrentando a Uzbekistán, en partido de la primera jornada del grupo K. Es un 'viejo conocido' de Luis Díaz y Jefferson Lerma.

Dicho encuentro entre 'cafeteros' y uzbekos está pactado para el miércoles 17 de junio en el mítico estadio Azteca de la Ciudad de México. Se espera que los dirigidos por Néstor Lorenzo inicien con buen pie su periplo en la Copa del Mundo 2026.

Volviendo al tema de la terna arbitral para este juego de estreno de la 'amarilla', el máximo ente del fútbol mundial comunicó que el encargado de impartir justicia en el 'Coloso de Santa Úrsula' será Anthony Taylor.

Hay que precisar que Taylor es un reconocido árbitro inglés, y que dirige principalmente en la Premier League. Además, de haber dirigido en la Uefa Nations League, semifinales de Champions League y otros torneos internacionales impartidos por la UEFA.



Anthony Taylor, el árbitro designado para el debut de Colombia en el Mundial 2026. Foto: AFP

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El colegiado inglés, de 47 años, será asistido por Gary Beswick y Adam Nunn. Mientras que el cuarto árbitro y el asistente de reserva serán los costarricenses Juan Calderón y Juan Carlos Mora, respectivamente.

Le ha pitado a Luis Díaz y Lerma vio la roja

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En su paso por la Premier League con Liverpool, Luis Díaz estuvo varias veces en el campo de juego cuando Taylor pitó. En total, fueron 14 los compromisos con el juez central inglés, y el guajiro recibió una tarjeta amarilla y marcó seis goles.

Por el lado de Jefferson Lerma tiene un mal recuerdo con Taylor. Mientras lucía los colores del Bournemouth, el volante vallecaucano vio la tarjeta roja, en un duelo donde las 'cerezas' vencieron 2-1 al Aston Villa. Fue el 1 de febrero del 2020 en un compromiso por la Premier League, y Lerma Solís recibió el popular 'semáforo' tras una falta sobre Jack Grealish.

¿A qué hora es Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

Dicho compromiso, que se podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol y por Ditu, tiene un horario establecido de las 9:00 de la noche, hora de nuestro país. Recordemos que la fecha para este duelo el del 17 de junio y se jugará en el estadio Azteca, en México.