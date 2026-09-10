Síguenos en:
Tendencias:
CHAMPIONS LEAGUE
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
FUTBOL COLOMBIANO
LIONEL MESSI

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Champions League 2026-27, tras Bayern Múnich 5-0 Bodo Glimt

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Champions League 2026-27, tras Bayern Múnich 5-0 Bodo Glimt

Este jueves culminó la primera jornada de la UEFA Champions League con una sólida victoria del Bayern Múnich, con Luis Díaz, sobre el Bodo Glimt. Acá todos los detalles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de sept, 2026
Comparta en:
Jugadores del Bayern Múnich celebrando el gol de Musiala ante Bodo
Jugadores del Bayern Múnich celebrando el gol de Musiala ante Bodo
Foto: AFP

Después de una primera parte sin goles, el Bayern Munich arrolló en la segunda para terminar dominando 5-0 al Bodo/Glimt noruego, este jueves en su partido de la primera jornada de la Champions League.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Este resultado pone al Bayern en el segundo puesto de la clasificación única de la Champions, detrás del PSG, que goleó 6-1 al Slovan Bratislava el miércoles y únicamente figura por delante del campeón alemán en la tabla por un mayor número de tantos anotados.

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich
Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich
Foto: AFP

Últimas noticias

Equipo del Bayern Múnich ante el Bodo Glimt por la jornada 1 de la Champions League
Gol Caracol

Luis Díaz y un partido 'suave' en el 5-0 de Bayern Múnich sobre Bodo/Glimt en Champions League

Raphinha celebrando uno de sus goles ante el Feyenoord
Gol Caracol

El inesperado ‘9’ del Barcelona que hace historia tras el doblete por Champions League

El Bayern había dominado ampliamente en la primera parte, pero se topó a menudo con el arquero Nikita Haikin, que fue cambiado por lesión en el descanso y dejó su lugar a Julian Faye Lund.

Publicidad

Jamal Musiala abrió la lata en el minuto 47', con un tiro cruzado, después de un rechace a otro intento de Harry Kane.

Ese gol sirvió de liberación y el propio Kane consiguió su primer tanto en esta Champions en el 61', de cabeza en una falta lanzada por su compañero Michael Olise.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El arquero reserva del Bodo/Glimt no podía hacer nada ante la avalancha bávara y el tercero llegó en el 77', con un potente tiro con la zurda del canadiense Alphonso Davies, antes de que Olise pusiera la cereza sobre el pastel con dos últimos tantos, con disparos sutiles con efecto.

Publicidad

El Bayern, semifinalista de la anterior Liga de Campeones, tiene por lo tanto un buen arranque en esta edición.

En la segunda jornada, dentro de poco más de un mes, seguirá con otro test noruego, en ese caso desplazándose al terreno del Viking Stavanger.

Tabla de posiciones de la Champions League 2026-27

POSICIÓNEQUIPOPJDGPTS
1PSG1+53
2Bayern1+53
3Barcelona1+43
4Man Utd1+43
5Como1+33
6Sporting1+23
7Stuttgart1+23
8Man City1+23
9Aston Villa1+13
10Real Betis1+13
11Dortmund1+13
12Lens1+13
13Liverpool1+13
14Real Madrid1+13
15Arsenal1+13
16AEK1+13
17Shakhtar101
18PSV101
19Roma101
20Fenerbahçe101
21Slavia Praha1-10
22Villarreal1-10
23Club Brugge1-10
24Lille1-10
25Atl. Madrid1-10
26Inter1-10
27LASK1-10
28Napoli1-10
29Galatasaray1-20
30Viking1-20
31Porto1-20
32Leipzig1-30
33Feyenoord1-40
34Sabah1-40
35Slovan1-50
36Bodø/Glimt1-50
Relacionados

Champions League

Bayern Munich

Luis Díaz

Publicidad

Publicidad

Publicidad