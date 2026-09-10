Cómo quedó la tabla de posiciones de la Champions League 2026-27, tras Bayern Múnich 5-0 Bodo Glimt

Después de una primera parte sin goles, el Bayern Munich arrolló en la segunda para terminar dominando 5-0 al Bodo/Glimt noruego, este jueves en su partido de la primera jornada de la Champions League.

Este resultado pone al Bayern en el segundo puesto de la clasificación única de la Champions, detrás del PSG, que goleó 6-1 al Slovan Bratislava el miércoles y únicamente figura por delante del campeón alemán en la tabla por un mayor número de tantos anotados.

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich Foto: AFP

El Bayern había dominado ampliamente en la primera parte, pero se topó a menudo con el arquero Nikita Haikin, que fue cambiado por lesión en el descanso y dejó su lugar a Julian Faye Lund.

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Jamal Musiala abrió la lata en el minuto 47', con un tiro cruzado, después de un rechace a otro intento de Harry Kane.



Ese gol sirvió de liberación y el propio Kane consiguió su primer tanto en esta Champions en el 61', de cabeza en una falta lanzada por su compañero Michael Olise.

El arquero reserva del Bodo/Glimt no podía hacer nada ante la avalancha bávara y el tercero llegó en el 77', con un potente tiro con la zurda del canadiense Alphonso Davies, antes de que Olise pusiera la cereza sobre el pastel con dos últimos tantos, con disparos sutiles con efecto.

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El Bayern, semifinalista de la anterior Liga de Campeones, tiene por lo tanto un buen arranque en esta edición.

En la segunda jornada, dentro de poco más de un mes, seguirá con otro test noruego, en ese caso desplazándose al terreno del Viking Stavanger.

Tabla de posiciones de la Champions League 2026-27