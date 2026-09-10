"James Rodríguez, Jackson Martínez y Cuadrado están por encima del nivel, eso eleva la liga"

David González fue uno de los invitados este jueves en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. El director técnico de América de Cali habló del buen momento de su equipo, que lidera en la Liga BerPlay II-2026, y además, se aseguró su lugar en los cuartos de final de la Copa Colombia. Además, el antioqueño habló claro de lo que pueden aportar jugadores como James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Jackson Martínez, en caso de que se confirme su vuelta al FPC.

"Siempre van a dar. Por más que no estén en su 'prime', va a ser bueno tenerlos de vuelta", expresó. James tendría acuerdo con Nacional, Cuadrado con Millonarios, y Jackson, estaría en el radar del Medellín.

Igualmente, en medio de la charla con el mencionado programa, González contó el secreto que tiene a su escuadra en lo más alto de la tabla; resaltó que cada jugador aporta su talento con el objetivo único de aportar al club.

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"Es una mezcla de las dos cosas. Hemos logrado hacer grupo, hacer una familia. Creo que se ha convertido en un grupo, donde digamos la luz, no brilla sobre un solo individuo, sino sobre todos. Pero esa luz, la única forma en que brille, es sumando todas las individualidades de los jugadores. Quiñones parece que tuviera 23 ó 24 años, está Tomás (Ángel) que se asocia de una forma espectacular, y está Yeison Guzmán. Al final, es una mezcla de individualidades, que cuando entra uno y sale otro, el equipo no se resiente ; es mantener eso en el tiempo", indicó.



James Rodríguez tendría un acuerdo con Atlético Nacional. Foto: AFP

Acá otras declaraciones de David González:

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- ¿Qué pueden aportarle a la Liga colombiana jugadores como James Rodríguez, Jackson Martínez y Juan Guillermo Cuadrado?

"Siempre van a dar. Por más que no estén en su 'prime', su 'prime' fue cuando tuvieron sus épocas gloriosas en Europa, pero siguen siendo jugadores distintos, por encima del nivel, y eso le eleva el nivel (al campeonato) a hacer atractivo para la gente, ir a los estadios. Quién no a a querer ir a ver este tipo de jugadores, como lo que pasó con Falcao. Siempre va a ser bueno tenerlos de vuelta".

- El caso de Yhormar Hurtado, y la posibilidad de llegar a perder puntos...

"Nosotros desde el principio nos trazamos el objetivo de que el siguiente partido es el más importante; nosotros lo llevamos así. A mí de qué me sirve preocuparme hoy si me van a quitar unos puntos, si al final lo único que puedo hacer para eso, es ganar el partido que sigue. Y si eso en algún momento llega a pasar, y espero que no, miraremos que tan cerca quedamos".

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- Más detalles de la clave del buen momento del América...

"Es tratar de entender a cada ser humano como un individuo muy distinto, y al igual a todos no se les puede recriminar algo de la misma manera. Nosotros tratamos de llevar a cada jugador a su escenario preferido y a que se sientan cómodos en los que hacen. Todos nos encargamos de hacer un ambiente propicio para que los entrenamientos sean amenos y esos lazos hacen que el equipo consiga cosas".

América de Cali enfrenta a Alianza por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026, en el estadio Pascual Guerrero Twitter de América de Cali

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- Queda un día para que se cierre la venta de jugadores libres, ¿están viendo el tema de un '9'?

"La posibilidad existe. Digamos que estamos esperando el fallo de la tutela que se interpuso sobre el derecho al trabajo de Yhormar Hurtado porque es una posición en la que tenemos a Yhorman y también tenemos a Mateo, que viene de una lesión larga. Te estaría mintiendo si tengo un nombre o alguien pensado, no lo tenemos".

