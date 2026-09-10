Amaranto Perea; "entiendo que el Medellín ha ido avanzando en el tema Jackson Martínez"

Este jueves el tema informativo del fútbol colombiano ha estado agitado, ante la apertura del libro de fichajes para la Liga Betplay II 2026 y la intención de clubes grandes de sumar nuevas caras a sus actuales nóminas. En ese orden de ideas, James Rodríguez estaría muy cerca de firmar con Nacional y Juan Guillermo Cuadrado llegaría a Bogotá en las próximas horas para ser nuevo refuerzo de Millonarios. A esto, hay que sumarle que Jackson Martínez tendría charlas con los directivos del Independiente Medellín.

Precisamente de ese posible fichaje, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', contactaron a Luis Amaranto Perea, técnico del 'poderoso de la montaña', con el fin de hablar del buen momento del equipo y también se dio un espacio para preguntarle por el 'Chachachá'.

"Yo hablé con Jackson Martínez. Él tenía la intención de venir a ayudarnos y es un jugador que lleva muchos años sin competir en el alto rendimiento, tiene un problema de tobillo. Está claro que no es lo mismo entrenar en una condición no de alto rendimiento, a venir a someterse al día a día de un equipo profesional. Si se da, a mí me encantaría", expresó en primera instancia el timonel antioqueño.

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Perea no se quedó ahí, sino que siguió y agregó que "es importante que él entienda de lo que pueda jugar, de la evolución y la respuesta que tenga su lesión. Ojalá salga todo muy bien, porque en este caso la presencia suya nos ayudaría a consolidarnos un poco más. Eso lo que puede decir al respecto, entiendo que el club ha estado avanzando. Eso se ha hablado con él (por Jackson) y esperar las próximas horas cómo se resuelve todo".



Cabe recordar que antes de iniciar su carrera internacional por clubes de México, Portugal y China; Martínez se hizo conocer en el ambiente del fútbol profesional con la camiseta del DIM.

Jackson Martínez, jugador colombiano. COLPRENSA.

Al mirar los datos, Jackson, de 39 años, no juega desde el mes de julio del año 2020, cuando actuó con Portimonense, del fútbol luso. Ahora, se vendrían horas clave para ver si el experimentado atacante arriba o no a las filas del rojo de Antioquia.