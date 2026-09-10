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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Juan Guillermo Cuadrado tiene tiquetes para llegar a Bogotá y formalizar todo con Millonarios"

"Juan Guillermo Cuadrado tiene tiquetes para llegar a Bogotá y formalizar todo con Millonarios"

Juan Guillermo Cuadrado fue tema en el programa de este jueves de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y nuestro comentarista Julián Capera entregó novedades al respecto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de sept, 2026
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Juan Guillermo Cuadrado es una de las figuras del fútbol colombiano.
Juan Guillermo Cuadrado es una de las figuras del fútbol colombiano.
Foto: Getty Imágenes

En la presente semana en la Dimayor se abrió por una semana el libro de inscripciones para los equipos de la Liga Betplay II 2026 y se han venido dando movimientos de varios de los clubes más importantes, con mayor capacidad económica y con masas de hinchadas representativas. Y en ese sentido se mencionó este jueves sobre la posibilidad de Juan Guillermo Cuadrado de ser contratado por Millonarios, que aún tiene un cupo por cubrir de los 25 autorizados por el ente rector del fútbol colombiano y cuyo entrenador Alberto Gamero pidió sumar alguna nueva cara a su llegada.

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"Información nueva de Juan Guillermo Cuadrado. Tiene tiquetes para llegar mañana a Bogotá para formalizar su vinculación, ya le pusieron sus pasajes. Vendrá con su familia, que no tenía muchas ganar de regresar al país por temas de seguridad, pero ahora creen que las condiciones están más dadas para hacerlo. Lo están esperando, acá hay que tener en cuenta que hay una buena relación con el DT Gamero y también con los directivos. Se encuentra muy cerca", dijo Julián Capera en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

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Del antioqueño, mundialista con la Selección Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018, lo último en el balompié internacional se dio en Pisa, de Italia, en donde su campaña e intenciones se vieron frustradas por algunas lesiones que lo afectaron. Cuadrado jugó en nueve ocasiones en la Serie A, todos viniendo desde el banquillo de suplentes y con 170 minutos actuados.

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Cabe indicar que durante la presente semana en el referido programa que dirige Javier Hernández Bonnet se informó que para el exjugador de Juventus y Fiorentina se presentó una opción en Independiente Medellín para este segundo semestre del año, que se frustró por alguna foto que apareció en redes sociales del lateral o volante por derecha entrenando con Nacional.

Ahora habrá que esperar qué sucede y si finalmente Cuadrado arriba a la capital colombiana, para escribir un nuevo episodio en su exitosa carrera deportiva.

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