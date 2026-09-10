Santiago Buitrago lanzó contundente advertencia para las etapas que restan en Vuelta a España 2026

El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), líder de la montaña, salvó el escollo de la contrarreloj individual y ahora tiene claro ante las dos inminentes etapas de montaña que solo le queda "Atacar y luchar hasta el final".

"Es de las primeras cronos que me tomo con tranquilidad. Estoy contento de que ya empezamos la recta final. Quedan tres etapas complicadas; dos finales en alto y nos toca cumplir a nosotros los escaladores", señaló el ciclista bogotano.

Según explicó Buitrago en meta, "ahora el plan es atacar, atacar y luchar hasta el final. Son dos etapas tácticas y muy complicadas, muy largas. Todos estamos cansados pero con muchísimas ganas de hacer las cosas bien.", concluyó.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano. Getty Images.

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Enric Mas, preocupado por retener 'la roja'

Enric Mas (Movistar), líder de la Vuelta, se mostró "contento con la contrarreloj" de Jerez, en la que solo perdió 33 segundos con su principal rival, el esloveno Primoz Roglic, pero advirtió de que "quedan dos etapas de montaña" importantes.



"He perdido 33 segundos con Primoz Roglic, que es un excelente contrarrelojista. Estoy contento, no he perdido tanto tiempo, así que quedan tres días para llegar a Granada", dijo el líder.

Mas no considera especialmente que haya pasado el peor trance que restaba para el final de la Vuelta, y subrayó que "quedan dos etapas muy duras, de mucho desnivel, en las que hará calor y serán muy importantes. Hay que seguir igual, el equipo ha estado de 10 en las 18 etapas y debemos estar concentrados"

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"No creo que haya sido mi mejor crono. He tenido cronos mejores que esta, pero estoy contento. Salvada la contrarreloj ahora me preguntarán por la montaña", subrayó Mas.

Confiado y con la moral muy alta, el líder del Movistar espera los ataques de los rivales en las etapas de montaña que restan.

"Estoy confiado, y si estoy bien y con piernas se puede intentar ganar alguna etapa. El objetivo está claro y vamos a por ello. Mis rivales tendrán que quemar las naves, pero en montaña hasta el momento he estado mejor que ellos, y eso me da confianza", concluyó.