"Juan Fernando Quintero hace que todo sea más fácil; percibe cosas que otros jugadores no"

Independiente Medellín goleó 4-1 al Deportivo Pasto y se clasificó a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026, con un Juan Fernando Quintero que se lució con dos asistencias y ya dio destellos de todo el talento que le ha permitido brillar en clubes como River Plate y Racing de Avellaneda. Este jueves, Amaranto Perea, director técnico del 'poderoso', se regó en elogios sobre el volante, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

El exjugador de la Selección Colombia dejó en claro que no ha sido fácil que el equipo se adapte a su estilo. "Contento. Hemos ido mejorando el ganar, lo que permite ir ajustando porque la confianza está alta. Es cierto que el grupo que recibí venía con una propuesta de casi dos años con Alejandro Restrepo, y cambiar no ha sido fácil, porque hay jugadores que todavía repiten los patrones del pasado. Pero, a medida que tenemos entrenamientos y partidos, ya van agarrando mejor la idea", dijo de entrada.

Amaranto Perea dirigiendo a Medellín. Foto: AFP.

Acto seguido vinieron las declaraciones sobre el canterano del Envigado. "Estoy muy contento porque tener un futbolista con las capacidades de Juan Fernando Quintero hace todo mucho más fácil", remarcó.

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Perea dejó en claro porque Quintero sobre sale por encima de sus compañeros y rivales. "Es un futbolista con mucha categoría que, de tres mecanismos que son la percepción, la decisión y la ejecución, lo hace con mucha velocidad. Él, cuando levanta la mirada, es capaz de percibir cuatro cosas, mientras que otro futbolista, por lo general, solo percibe una. Además, decide rápido y su ejecución es casi que perfecta. Tiene mucho talento y también liderazgo para darle dinámica al juego o hacerlo más lento", señaló.



Por último, el estratega del DIM destacó el fichaje de Agustín Martegani. "Al final, todo es una apuesta. Tú puedes traer un futbolista que por ahí lo está haciendo muy bien, que tiene un paso importante, y en algún contexto no funciona. Lo de él era muy arriesgado porque llevaba mucho tiempo sin jugar. Cuando aparece su nombre, yo empiezo a averiguar y no hubo una sola persona que me diera un concepto malo. Nos la jugamos y, gracias a Dios, ha salido muy bien", concluyó.