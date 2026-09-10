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Gol Caracol  / Luis Díaz y un partido 'suave' en el 5-0 de Bayern Múnich sobre Bodo/Glimt en Champions League

Luis Díaz y un partido 'suave' en el 5-0 de Bayern Múnich sobre Bodo/Glimt en Champions League

Luis Díaz no estuvo desequilibrante, ni marcó gol en la primera fecha de Champions League y fue reemplazado al minuto 81 para darle paso a Lennart Karl.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de sept, 2026
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Equipo del Bayern Múnich ante el Bodo Glimt por la jornada 1 de la Champions League
Equipo del Bayern Múnich ante el Bodo Glimt por la jornada 1 de la Champions League
Foto: AFP

En un nuevo intento que instaurarse como campeón de Europa, el Bayern Múnich sacó el rodillo desde el comienzo para iniciar su recorrido continental con una contundente victoria, una goleada fraguada tras el descanso, cuando acabó la resistencia del Bodo/Glimt, el conjunto revelación del curso pasado.

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En el equipo alemán fue titular el colombiano Luis Díaz, quien hizo un desgaste físico importante, que trató de ayudar en marca y presión a los defensas noruegos, pero que no logró desequilibrar en el frente de ataque, ni establecer las acostumbradas sociedades con Olise y Kane.

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Michael Olise alargó su estado de inspiración. Asistió en el segundo gol, del de Harry Kane, y puso la rúbrica a la goleada con un doblete final, e que redondeó el aplastamiento alemán.

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El equipo noruego de Kjetil Knutsen, que el pasado año dejó en evidencia a aspirantes como el Manchester City o el Atlético Madrid y eliminó al Inter Milan en la repesca, disfrutó y se gustó tras el intermedio. Había resistido hasta ese momento el club escandinavo que acusó la lesión de su portero, el ruso Nikita Khaikin. Después, con el suplente bajo palos, Julian Lund, no fue lo mismo.

Ya mereció tomar ventaja antes del parón el Bayern Múnich, semifinalista el pasado curso y también cerca de la final en cada edición. Es un aspirante permanente el cuadro de Vincent Kompany que pudo marcar por medio de Joshua Kimmich, que estrelló un balón en el poste y de Jamal Musiala, que se topó con el meta.

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Pero después, en la segunda parte, el Bayern dio un recital, con goles de todos los colores. No tardó nada en tomar ventaja tras el intermedio y fue Jamal Musiala el que abrió la cuenta, en la primera acción del segundo acto.

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El segundo llegó a la hora de juego, en una falta lateral que sacó Michael Olise y cabeceó Harry Kane, siempre en la cita con el gol. Nada paraba ya al combinado muniqués que afrontó el choque después de un empate sin goles en la última jornada de la Bundesliga.

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El Bodo Glims bajó los brazos y encajó el tercero en el 78, cuando Alphonso Davies recogió el rechace de un saque de esquina y desde fuera del área ejecutó un tiro que no fue capaz de ver Julian Lund.

El cuarto, el colofón, fue el más brillante. De Olise. Kompany realizó los cambios en masa pero dejó al francés sobre el campo. Un golazo, un disparo desde lejos, fue el cuarto, y el quinto, en el añadido, también llegó con un tiro desde la frontal.

Fue el broche al éxito germano, una declaración de intenciones, una vez más que plasmó la enorme diferencia entre el candidato y la revelación.

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-- Ficha técnica:

5 - Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer (Josip Stanisic, m.65), Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies (Hiroki ito, m.81); Josua Kimmich (Tom Bischof, m.81), Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala (Ismael Saibari, m.66), Luis Díaz (Lennart Karl, m.81); y Harry Kane.

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0 - Bodo/Glimt: Nikita Khaikin (Julian Lund, m.46); Frerik Sjovold, Villads Nielsen, Odin Bjortuft, Fredik Bjorkan (Isak Maatta, m.81); Joshua Kitolano (Ulrik Saltnes, m.71), Patrick Berg, Sondre Fet (Jens Hauge, m.65); Sondre Auklend, Ole Blomberg y Andreas Helmersen (Ola Brynhildsen, m.81).

Goles: 1-0, m.47: Jamal Musiala; 2-0, m.1: Harry Kane; 3-0, m.77: Alphonso Davies; 4-0, m.83: Michael Olise; 5-0, m.92: Michael Olise.

Árbitro: Rade Obrenovic (SLO). Expulsó a Odin Bjortuft, con roja directa (m.87) y mostró tarjeta amarilla a Sondre Fet, del Bodo/Glimt.

Incidencias: encuentro de la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Allianz Arena de Múnich ante unos 70.000 espectadores.

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Luis Díaz y una acción de gol en Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por la Champions League.
Luis Díaz y una acción de gol en Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por la Champions League.
Foto oficial del Bayern Múnich

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