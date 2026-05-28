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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A de Copa Sudamericana tras América 0 - Macará 0

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A de Copa Sudamericana tras América 0 - Macará 0

América jugó este jueves en el estadio Pascual Guerrero en el que se dio una baja asistencia de público y terminó con un decepcionante resultado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de may, 2026
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Acción de juego en el duelo entre América vs. Macará, por la Copa Sudamericana.
Acción de juego en el duelo entre América vs. Macará, por la Copa Sudamericana.
Foto: Colprensa.

En el estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali, América tuvo una noche para el olvido y terminó empatando 0-0 con Macará, de Ecuador, quedando eliminando de cualquier posibilidad en la edición de la Copa Sudamericana 2026. Los escarlatas terminaron con 9 puntos en el grupo A de la competencia organizada por la Conmebol y quedó tercero en la zona, por detrás del Tigre argentino que quedó en la segunda plaza con la misma cantidad de unidades, pero con un +3 de diferencia de goles.

Así se selló un torneo internacional para el olvido para el equipo dirigido por el profesor David González, que no hizo respetar su casa y mostró una falta de ideas y de fútbol en ofensiva para superar a los ecuatorianos, que culminaron en el liderato del grupo.

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Prueba de la poca afinidad actual de los hinchas con este América fue la pobre asistencia de público en el escenario vallecaucano. Y al final del duelo de Sudamericana, los seguidores que llegaron al Pascual terminaron despidiendo a los hombres de los 'diablos rojos' con rechiflas e improperios que bajaron con fuerza desde las gradas.

Tabla de posiciones del grupo A de Copa Sudamericana

1. Macará 10 puntos
2. Tigres 9 puntos (+3)
3. América 9 puntos (+1)
4. Alianza Atlético 2 puntos

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