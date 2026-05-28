Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A de Copa Sudamericana tras América 0 - Macará 0

En el estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali, América tuvo una noche para el olvido y terminó empatando 0-0 con Macará, de Ecuador, quedando eliminando de cualquier posibilidad en la edición de la Copa Sudamericana 2026. Los escarlatas terminaron con 9 puntos en el grupo A de la competencia organizada por la Conmebol y quedó tercero en la zona, por detrás del Tigre argentino que quedó en la segunda plaza con la misma cantidad de unidades, pero con un +3 de diferencia de goles.

Así se selló un torneo internacional para el olvido para el equipo dirigido por el profesor David González, que no hizo respetar su casa y mostró una falta de ideas y de fútbol en ofensiva para superar a los ecuatorianos, que culminaron en el liderato del grupo.

Prueba de la poca afinidad actual de los hinchas con este América fue la pobre asistencia de público en el escenario vallecaucano. Y al final del duelo de Sudamericana, los seguidores que llegaron al Pascual terminaron despidiendo a los hombres de los 'diablos rojos' con rechiflas e improperios que bajaron con fuerza desde las gradas.

Tabla de posiciones del grupo A de Copa Sudamericana



1. Macará 10 puntos

2. Tigres 9 puntos (+3)

3. América 9 puntos (+1)

4. Alianza Atlético 2 puntos