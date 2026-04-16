Golazo de tiro libre de José Escorcia en Selección Colombia vs. Brasil, en el Sudamericano Sub-17

Este jueves, la Selección Colombia hizo historia al superar 3-0 a Brasil y clasificar a la final del Sudamericano Sub-17 que se está llevando a cabo en Paraguay. La 'tricolor' cerró el partido sobre el final con un golazo de tiro libre de José Escorcia.

A los 90+5, Escorcia fue el encargado de cobrar un tiro libre desde el sector izquierdo. El extremo remató de pierna derecha, metiéndole una rosca venenosa a la pelota y venciendo al arquero brasileño.

Vea el gol de José Escorcia en Selección Colombia vs. Brasil, en el Sudamericano Sub-17

¡PARTIDO LIQUIDADO!



Colombia marcó el 3 a 0 frente a Brasil y se metió en la final de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2026™.



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