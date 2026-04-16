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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Golazo de tiro libre de José Escorcia en Selección Colombia vs. Brasil, en el Sudamericano Sub-17

Golazo de tiro libre de José Escorcia en Selección Colombia vs. Brasil, en el Sudamericano Sub-17

La Selección Colombia venció 3-0 a Brasil, en la semifinal del Sudamericano Sub-17, con golazo incluido de José Escorcia que le puso la cereza al pastel con un tanto de tiro libre. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de abr, 2026
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José Escorcia Selección Colombia Sub-17
José Escorcia con la Selección Colombia Sub-17 - Foto:
Conmebol

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