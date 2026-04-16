Así quedaron las semifinales de Conference League; día, hora y dónde ver EN VIVO en TV

El Rayo Vallecano, que superó su eliminatoria de cuartos de final contra el AEK Atenas, pese a su derrota por 3-1 en Grecia, se enfrentará al Estrasburgo, el líder de la primera fase, en las semifinales de la Conference League, con el encuentro de ida en Madrid y el de vuelta en Francia, mientras que el Crystal Palace jugará contra el Shakthar.

El equipo inglés recibirá primero al conjunto ucraniano en el duelo de ida y jugará la vuelta como visitante.

Las eliminatorias de las semifinales de la Liga Conferencia se jugarán los próximos 30 de abril, la ida, y 7 de mayo, la vuelta.

La final es el 27 de mayo en la ciudad alemana de Leipzig.



Así quedaron las semifinales de la Conference League: día, hora y dónde ver en TV, EN VIVO

Shakthar vs. Crystal Palace

Día: jueves 30 de abril.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Henryk Reyman’s.

Jornada: partido de ida.

Transmisión: ESPN / Disney+ Premium.



Rayo Vallecano vs. Estrasburgo

Día: jueves 30 de abril.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Vallecas.

Jornada: partido de ida.

Transmisión: ESPN / Disney+ Premium.

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Crystal Palace vs. Shakthar

Día: jueves 7 de mayo.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Selhurst Park.

Jornada: partido de vuelta.

Transmisión: ESPN / Disney+ Premium.

Estrasbugo vs. Rayo Vallecano

Día: jueves 7 de mayo.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Meinau.

Jornada: partido de vuelta.

Transmisión: ESPN / Disney+ Premium.