Así quedaron las semifinales de Conference League; día, hora y dónde ver EN VIVO en TV

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El Rayo Vallecano, que superó su eliminatoria de cuartos de final contra el AEK Atenas, pese a su derrota por 3-1 en Grecia, se enfrentará al Estrasburgo, el líder de la primera fase, en las semifinales de la Conference League, con el encuentro de ida en Madrid y el de vuelta en Francia, mientras que el Crystal Palace jugará contra el Shakthar.
El equipo inglés recibirá primero al conjunto ucraniano en el duelo de ida y jugará la vuelta como visitante.
Las eliminatorias de las semifinales de la Liga Conferencia se jugarán los próximos 30 de abril, la ida, y 7 de mayo, la vuelta.
La final es el 27 de mayo en la ciudad alemana de Leipzig.
Shakthar vs. Crystal Palace
Día: jueves 30 de abril.
Hora: 2:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Henryk Reyman’s.
Jornada: partido de ida.
Transmisión: ESPN / Disney+ Premium.
Rayo Vallecano vs. Estrasburgo
Día: jueves 30 de abril.
Hora: 2:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Vallecas.
Jornada: partido de ida.
Transmisión: ESPN / Disney+ Premium.
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Crystal Palace vs. Shakthar
Día: jueves 7 de mayo.
Hora: 2:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Selhurst Park.
Jornada: partido de vuelta.
Transmisión: ESPN / Disney+ Premium.
Estrasbugo vs. Rayo Vallecano
Día: jueves 7 de mayo.
Hora: 2:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Meinau.
Jornada: partido de vuelta.
Transmisión: ESPN / Disney+ Premium.
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