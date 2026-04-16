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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así quedaron las semifinales de Conference League; día, hora y dónde ver EN VIVO en TV

Así quedaron las semifinales de Conference League; día, hora y dónde ver EN VIVO en TV

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma siguen con vida en la Conference League y por eso en Gol Caracol le contamos cómo quedaron las llaves de las semifinales.

Por: EFE
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Daniel Muñoz, colombiano del Crystal Palace.
Daniel Muñoz, colombiano del Crystal Palace.
Getty Images.

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