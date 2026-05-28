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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo F en Copa Libertadores, tras Palmeiras 4-1 Junior

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo F en Copa Libertadores, tras Palmeiras 4-1 Junior

Junior se vio superado este jueves frente a Palmeiras, en partido de la sexta fecha del grupo F de la Copa Libertadores. ¡Así quedó la tabla de posiciones!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de may, 2026
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Jhon Arias festeja un gol con Palmeiras frente al Junior en la Copa Libertadores.
Jhon Arias festeja un gol con Palmeiras frente al Junior en la Copa Libertadores.
Foto: AFP

Junior cerró su participación en la Copa Libertadores 2026 con una dura derrota frente al Palmeiras; el 'verdao' se impuso 4-1 en el Allianz Parque, este jueves, y teniendo como grandes figuras de la contienda a Jhon Arias, quien se fue de doblete, y al argentino Flaco López, el dueño del 'pasegol'. El único gol del 'tiburón' fue anotado por Luis Fernando Muriel.

Los dirigidos por Alfredo Arias se despidieron del certamen de la Conmebol, quedando en el último lugar del grupo F, que terminó siendo liderado por Cerro Porteño de Paraguay, que en el otro partido de este jueves, se impuso sin problemas 2-0 al Sporting Cristal. Los de 'curramba' solo ganaron un cotejo en el campeonato continental.

Jhon Arias festeja gol con Palmeiras en la Copa Libertadores frente a Junior.
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Acción de juego entre Palmeiras y Junior en la Copa Libertadores.
Acción de juego entre Palmeiras y Junior en la Copa Libertadores.
Foto: AFP

El 'tiburón' llegó a este partido frente al Palmeiras con la urgencia de imponerse en tierras brasileñas, para por lo menos, soñar con el repechaje hacia la Copa Sudamericana. Pero además, en el otro juego del grupo, debían esperar un resultado favorable de Cerro Porteño; que sí sucedió, pero el 'rojiblanco' no logró hacer su trabajo en el Allianz Parque frente al 'verdao', por lo que quedó por fuera de todo.

De otro lado, finalmente, Sporting Cristal se quedó con ese tercer puesto que da opción al repechaje de la Copa Sudamericana.

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Así las cosas, ahora Junior deberá enfocarse en lo que será la final de la Liga BetPlay I-2026 frente a Atlético Nacional, primer 'round' que comenzará este martes 2 de junio en el Romelio Martínez de la capital del Atlántico, en horario de las 7:30 de la noche. El 'tiburón' tratará de defender la corona frente al 'rey de copas'.

Tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores 2026:

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  1. Cerro Porteño - 13 puntos - 6 partidos (4 DG)
  2. Palmeiras - 11 puntos - 6 partidos (5 DG)
  3. Sporting Cristal - 6 puntos - 6 partidos (-3 DG)
  4. Junior de Barranquilla - 4 puntos - 6 partidos (-6 DG)
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