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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos, "fundamental y féreo en defensa"; su reseña en 2-2 del Benfica contra Famalicao

Richard Ríos, "fundamental y féreo en defensa"; su reseña en 2-2 del Benfica contra Famalicao

El volante marcó uno de los goles del Benfica, este sábado, en su visita al Famalicao por la Liga de Portugal, y tras el juego, puntuaron su actuación.¡Así le fue a Richard Ríos!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de may, 2026
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Richard Ríos marcó gol en empate del Benfica contra Famalicao.
Richard Ríos marcó gol en empate del Benfica contra Famalicao.
X de @SLBenfica

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