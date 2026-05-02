Richard Ríos, "fundamental y féreo en defensa"; su reseña en 2-2 del Benfica contra Famalicao

El Benfica cedió este sábado un empate a domicilio contra el Famalicao (2-2), en la trigésima segunda jornada de la Liga de Portugal, en un partido marcado por la expulsión del argentino Nicolás Otamendi. Además, el colombiano Richard Ríos marcó uno de los goles de las 'águilas'.

El tanto del volante antioqueño llegó al minuto 19, previo a un pase del noruego Andreas Schjelderup. Ríos Montoya recibió la pelota en el borde del área y sacó un remato que venció al arquero rival; su tanto significó parcialmente el 0-2 en el tablero.

Finalizado el compromiso en el Famalicao Municipal Stadium, en la prensa de Portugal salieron las habituales calificaciones para los protagonistas en cancha, y el centrocampista colombiano no fue la excepción.

Richard Ríos, futbolista colombiano en el Benfica - Foto: Benfica Oficial

¿Qué dijeron de Richard Ríos tras su gol en Famalicao vs. Benfica?

En ese orden de ideas, en la página web del diario 'A Bola' destacaron su entrega en la defensa y que estuvo en la posición indicada para su anotación.



"Durante la fase normal del Benfica , estuvo casi siempre pegado a la línea de jugadores que apoyaban a Ivanovic, encontrándose así en una buena posición para marcar el 2-0. Pero también apareció en defensa, con una magnífica entrada a Gustavo Sá en el minuto 28. Fundamental en la presión del Benfica sobre la salida de balón del Braga", reseñaron en el tabloide anteriormente citado. Y en cuanto a su calificación, le otorgaron un seis sobre diez.



Así se presentó el partido

El Benfica salió con todo y se adelantó en el marcador en el minuto 13, gracias a un penalti transformado por el noruego Andreas Schjelderup.

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Los lisboetas mantuvieron el ritmo y ampliaron su ventaja en el 20, cuando el joven delantero nórdico irrumpió por el lado izquierdo del área y encontró a Richard Ríos, quien disparó al fondo de la red.

🚨 Richard Ríos 19'



🇵🇹 Famalicão 0–2 Benficapic.twitter.com/2DUhc2kuvv — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 2, 2026

El partido dio un giro al comienzo de la segunda parte con la tarjeta roja mostrada al capitán de las 'águilas', Otamendi.

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Contra 10, el Famalicao acortó distancias en el minuto 67 con un tiro desde la izquierda del área de Mathias de Amorim y en el 78' empató con un gol del nigeriano Umar Abubakar tras un saque de esquina.

Tras el empate del segundo clasificado, al líder Porto le bastará con un punto contra el Alverca, club propiedad del madridista Vinícius Júnior, en un enfrentamiento que también se disputará este sábado, para hacerse con el título.