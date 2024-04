Compañero de Luis Díaz en Liverpool comparó a Sadio Mané con Cristiano Ronaldo

Uno de los jugadores que dejó buenos recuerdos en Liverpoolfue el senegalés Sadio Mané, quien estuvo en la disciplina del tradicional equipo de la Premier League de Inglaterra hasta la temporada de 2022, cuando decidió aceptar la propuesta de Bayern Múnich, de Alemania. Y aunque ha pasado el tiempo, en el plantel de los 'reds' aún tienen en la mente al africano.

Y precisamente el lateral Trent Alexander-Arnold fue el encargado de llenar de elogios a Mané, con quien compartió camerino y al que le destacó sus cualidades como atacante.

“Era un atacante perfecto, lo tenía todo. Como atleta, diría que probablemente era similar a Cristiano Ronaldo", opinó Alexander-Arnold en una entrevista con Gary Neville en su espacio 'The Overlap'.

El futbolista inglés complementó y comentó que"él (Sadio Mané) es el único jugador con el que he jugado y siempre he pensado que estoy agradecido de no haber tenido que jugar contra él".

Publicidad

Alexander-Arnold tuvo varias temporadas para ver en acción a Mané, quien se convirtió en un hombre clave en el andamiaje ofensivo del equipo que orienta Jurgen Klopp. Por eso también destacó algunas de sus cualidades físicas y futbolísticas, que siempre impresionaba. “Tenía el salto, podía levantarse al máximo. Era rápido, podía rematar con ambos pies, era una amenaza en todo momento para todos”, se resaltó en una nota reproducida por el sitio partidario 'Anfield Watch'.

Todos esos elogios llegan en un momento complicado para Liverpool, que perdió dos partidos consecutivos, uno contra Atalanta (3-0 por la Europa League), y otro frente a Crystal Palace (1-0, en la Premier League). Y uno de los temas que se ha considerado como una falencia del conjunto orientado porKlopp tiene que ver con la falta de contundencia en ataque.

Publicidad

En ese sentido, en los medios ingleses no han faltado las comparaciones de Luis Díaz con Mané, a quien se le exige en algunos momentos que anote más goles, aunque en la temporada actual acumula 13 anotaciones en todas las competencias con las que ha participado.

Hora y dónde ver Atalanta vs. Liverpool, en Europa League

Curtis Jones disputa el balón contra Ederson Dos Santos en Liverpool vs. Atalanta, por Europa League Foto: AFP

Atalanta vs. Liverpool será este jueves 18 de abril de 2024, a las 2 de la tarde y se podrá ver EN VIVO en Espn y Star+.