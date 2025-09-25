Con novedoso video, el Mundial 2026 presentó a sus mascotas: 3 fieras con el balón

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá dio a conocer mascotas que tendrá para darle color al campeonato, una tradición que suele ponerle un toque de identidad al país anfitrión.

Sin embargo, al ser una copa compartida entre 3 territorios, cada uno optó por tener a su propio símbolo y para ello se acudió a la fauna salvaje nativa de cada lugar para el respectivo toque de identidad.

Es así como Estados Unidos tendrá la representación de un águila identificada como ‘Clutch’, México contará con un jaguar llamado ‘Zayu’ y Canadá, con un alce denominado ‘Maple’.

“Estas mascotas rendirán homenaje a las culturas de cada país anfitrión”, detalló la FIFA, ente organizador del campeonato y que en comunicado oficial agregó que la imagen de cada una se incluirá en productos oficiales, de mercadeo, videojuegos, señales, pancartas, animaciones y demás piezas gráficas.



En video, estas son las 3 mascotas del Mundial 2026

Cada una no solo representa a un país, también se caracterizan como futbolistas para que haya un vínculo más estrecho con el balón, algo que no ocurrió en Copas del Mundo anteriores, principalmente en las de Asia, en las que hubo personajes etéreos y difíciles de descifrar.

Acá, el significado de cada una, según FIFA:

⦁ El alce canadiense ‘Maple’ (arquero): “Apasionado del arte urbano, amante de la música. Guardameta entregado, destaca por su creatividad, resiliencia y auténtico individualismo con sus legendarias paradas. Extraordinaria fortaleza y liderazgo”.

⦁ El águila estadounidense ‘Clutch’ (volante): “Audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de él. Como buen centrocampista, es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente”.

⦁ El jaguar mexicano ‘Zayu’ (atacante): “Su nombre significa unidad, fortaleza y alegría. Es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad”.

