Gol Caracol  / Con novedoso video, el Mundial 2026 presentó a sus mascotas: 3 fieras con el balón

Con novedoso video, el Mundial 2026 presentó a sus mascotas: 3 fieras con el balón

La Copa del Mundo se acerca y cada vez salen a la luz más detalles de la organización, como los símbolos animados que identificarán al torneo.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 25 de sept, 2025
Mundial 2026 tendrá 3 mascotas, una para cada país sede: Canadá, México y Estados Unidos.jpg
'Clutch', una de las 3 mascotas del Mundial 2026.
Imagen: FIFA.

