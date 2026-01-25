Confesión de figura del Real Madrid sobre Xabi Alonso; "un poco de actitud personal"

Reconoció Thibaut Courtois tras un triunfo que impulsa al Real Madrid en LaLiga, con un cambio de imagen radical y fortalecido en sus convicciones en Villarreal, que faltó "actitud personal" de los jugadores con Xabi Alonso, mutando a solidaridad y unión en el esfuerzo con Álvaro Arbeloa. Impulsa un nuevo panorama que comienza a sembrar ilusión con la conquista de los grandes títulos.

Perdida la final de la Supercopa de España, eliminados por un equipo de inferior categoría con sonoro batacazo en Albacete, la temporada del Real Madrid la marcará su éxito o fracaso en los dos títulos grandes de la temporada: 'Champions League' y LaLiga.

Líder provisional en la competición doméstica, a la espera del resultado del Barcelona ante el Real Oviedo pero con el impulso de superar a la tercera vía, el Villarreal, que en caso de victoria y con un partido aplazado hasta amenazaba con asaltar la segunda plaza; y teniendo en su mano en la visita al Benfica acabar entre los ocho primeros la fase de liga de la 'Champions', tres victorias consecutivas cierran la crisis madridista y le devuelven al camino correcto.

Con la mano de Álvaro Arbeloa dentro del vestuario, en el manejo de unos jugadores a los que defiende a capa y espada públicamente en cada rueda de prensa, y que ha logrado que le respondan en el campo. La mejoría de Vinícius, al que dio galones desde su llegada, o de Jude Bellingham y Arda Güler, claves en La Cerámica con su entrega incansable en fase defensiva y su participación en el juego en la ofensiva.



El crecimiento con galones de Raúl Asencio, un nuevo sentimiento de importancia en Eduardo Camavinga o el regreso de Dean Huijsen al nivel que se le presuponía, también son factores que se suman al colectivo. "Siempre con un entrenador nuevo cambian detalles y matices", confesó Courtois, que dejó claro que la nueva imagen del Real Madrid, más solidario y comprometido, parte más de la actitud del grupo que desde la pizarra.

"No creo que haya cambiado tanto algo, cada entrenador tiene sus maneras de entrenar y preparar los partidos. A veces uno da mejor con la tecla pero no significa que sea mejor. Es así. Tenemos plantilla para ir por todo y lo tenemos que demostrar cada partido en el campo. No diría que ha cambiado algo muy grande. Está encajando algo mejor ahora", ahondó el portero belga.

Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del Real Madrid. AFP

Lo que encaja mejor, que no verbalizó Courtois, es la relación entrenador-jugador y el cambio de método. De Xabi Alonso a Arbeloa. Menos tiempo de vídeo y menos trabajo táctico en el campo. Más confianza con preparadores con los que se saboreó el éxito, como Antonio Pintus al mando del trabajo físico. Un entorno que impulsa al futbolista hacia una mejoría en el terreno de juego.

"Siempre hemos estado implicados", reconoció Courtois, descartando que ninguno de los jugadores que tuvo menos cercanía con Xabi hayan provocado con su rendimiento su despido. "A veces es un poco de actitud personal que no hemos tenido siempre como se debe", añadió en una confesión de la que él siempre estuvo liberado, siendo pieza clave con sus paradas.

Esa actitud personal carente en numerosos partidos, castigada con silbidos por el Bernabéu, provocó que el objetivo de Xabi Alonso, la presión alta, el robo tras pérdida en campo contrario, las ayudas defensivas de los extremos, se fuera diluyendo desde el Mundial de Clubes. Las señales de identidad que marcó en su inicio desaparecieron este curso, condicionado por el perfil de sus jugadores ofensivos y sin encontrar una fórmula para lograr liberarlos mientras diesen su mejor rendimiento goleador.

Un partido en especial quedó señalado como el peor de los ejemplos, la derrota ante el Celta en el estadio Santiago Bernabéu. "Con muchos partidos miércoles-sábado es normal que salgas con menos intensidad algunos días y hoy en día ante cualquier equipo, si no sales a todo gas, no te sale siempre bien. Nos pasó ante el Celta y nos dimos cuenta", admitió Courtois.

Tras tocar fondo en Albacete, los triunfos ante Levente, Mónaco y Villarreal alzan el vuelo de un Real Madrid que ha aprendido de sus errores. "Somos de los mejores equipos del mundo como plantilla. Si estamos todos enchufados, no pensamos que estamos bien para relajarnos otra vez, y seguimos en la misma dinámica, nos espera un final de temporada bonito", auguró el portero madridista, expresando el sentir del vestuario, el nuevo cuerpo técnico y la directiva que vuelven a sentir opciones de grandes logros.