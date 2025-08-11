Publicidad

Dónde se va a jugar la final de la Copa Libertadores 2025: Conmebol confirmó la sede

Dónde se va a jugar la final de la Copa Libertadores 2025: Conmebol confirmó la sede

Este lunes la Conmebol confirmó la sede para la gran final de la Copa Libertadores 2025, que será en Perú, en un escenario deportivo que ya había albergado esta definición del fútbol sudamericano.

Estadio Monumental de Lima
Estadio Monumental de Lima recibirá la final de Copa Libertadores 2025 - Foto:
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 11, 2025 03:41 p. m.