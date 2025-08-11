Publicidad

Conmebol anunció estrictas medidas en fútbol sudamericano; se acabó el 'quemar tiempo'

Conmebol anunció estrictas medidas en fútbol sudamericano; se acabó el 'quemar tiempo'

A través de un comunicado, la Conmebol informó este lunes de duras medidas que se vienen y que tienen como finalidad que en los partidos se juegue más tiempo real.

Alejandro Domínguez (izq.), presidente de la Conmebol.
Alejandro Domínguez (izq.), presidente de la Conmebol.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 11, 2025 11:47 a. m.