A Richard Ríos lo interceptaron, frenó y lo sorprendieron en Benfica; vea lo que pasó

Richard Ríos es uno de los futbolistas colombianos que confía en tener una buena temporada, ahora luciendo los colores del Benfica. El club portugués tiene grandes retos en la campaña venidera, entre ellos figurar en las competiciones domésticas, pero también poder llegar a la fase de grupos de la Champions League 2025/2026, certamen donde pelean en las instancias previas.

Lo cierto es que en las últimas horas, al oriundo de Vegachí lo sorprendió un hincha de las 'águilas', que lo interceptó. Ríos Montoya iba en su carro y no dudó en parar para encontrarse con este fanático, que luego lo sorprendió con un obsequio: un lindo marco en el que resaltaban algunas fotografías del volante celebrando su primer título en Portugal; el de la Supercopa y que Benfica le ganó a su archirrival, el Sporting Lisboa, que de paso tiene en sus filas a otro 'cafetero', Luis Javier Suárez.

Dicho encuentro con el hincha fue compartido por unas de las páginas de fans del exPalmeiras. Después tanto el jugador dela Selección Colombia como el seguidor del Benfica posaron para la fotografía.

Richard Ríos, jugador colombiano del Benfica. X de @SLBenfica

Esto se habría presentado tras un entrenamiento de las 'águilas', que se prepara para lo que será el partido de vuelta frente al Niza por de la tercera ronda previa de la Champions League. Dicho encuentro será este martes 12 de agosto en el Estadio dá Luz, a partir de las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia, y en este portal: www.golcaracol.com encontrará todas las novedades del mismo.

¿Cómo va la serie entre Benfica y Niza que luchan por seguir en Champions League?

Este enfrentamiento lo gana parcialmente el cuadro portugués por marcador de 2-0, al imponerse en territorio francés la semana pasada. Los tantos para el Benfica fueron anotados por Franjo Ivanović y Florentino Luis. Se espera que en el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación sea titular Richard Ríos, quien también fue inicialista en el juego de ida y tuvo un rendimiento aceptable.

Tras este importante juego, Benfica preparará lo que será su estreno en la Liga de Portugal y en donde espera darle pelea al Sporting Lisboa, club que defiende la corona.