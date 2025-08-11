Publicidad

Polémico delantero y un último deseo antes del retiro: "Quiero jugar en el Real Madrid"

Dicho delantero no tiene un equipo en la actualidad, pero asegura que quiere jugar dos o tres años más y no dudó en asegurar que quiere cumplir su sueño de militar en el Real Madrid. ¡Atentos de quién se trata!

Jugadores del Real Madrid, en medio del Mundial de Clubes 2025.
Jugadores del Real Madrid, en medio del Mundial de Clubes 2025.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 11, 2025 10:19 a. m.