Nacional, a dar el 'primer golpe' contra Sao Paulo en serie de octavos de final de Copa Libertadores

Nacional, a dar el 'primer golpe' contra Sao Paulo en serie de octavos de final de Copa Libertadores

Este martes, el 'verdolaga' recibe en el Atanasio Girardot a Sao Paulo con la finalidad de sacar un resultado positivo que le permita encarrilar la serie del certamen continental.

Nacional recibe a Sao Paulo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Nacional recibe a Sao Paulo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 11, 2025 11:26 a. m.
Editado por: Gol Caracol