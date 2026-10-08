Copa América 2028; se revelan nuevos datos de número de selecciones participantes y sede del torneo

Después de finalizado el Mundial 2026 y la primera fecha Fifa de partidos de fogueo de septiembre y octubre, en el ambiente del fútbol internacional se encuentra en el panorama la Copa América 2028. Y algunos medios aseguraron que la próxima edición del torneo de selecciones de la Conmebol contaría con la participación de 24 equipos nacionales, sumando en competencia a los adscritos a la Concacaf.

Ese fue uno de los temas que tocaron en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', de este jueves y desde territorio argentino el periodista Juan José Buscalia entregó algunas informaciones al respecto y ante otras versiones periodísticas.

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"Leí algunas noticias de la Copa América que sigue y debo decir que todo es producto de la imaginación periodística. La Copa de 2028 no será de 20, no es lo ideal, no es lo que estarían pensando los encargados de la planificación de torneos de Conmebol. No es como las fuentes lo han replicado, incluso algunos colegas muy importantes en Colombia. Hay que tener en cuenta que la próxima semana va a darse una reunión muy importante en Suiza, de la FIFA -será el 15 de octubre-, con los presidentes de todas las federaciones presentes y se definirá el futuro político de la FIFA, van a ver cuántos candidatos hay para competir con Infantino. Hoy por hoy la Conmebol va a apoyar la institucionalidad en FIFA y habrá que ver lo que decidan los de la Concacaf", explicó inicialmente Buscalia.

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El mismo comunicador siguió con su explicación y la información recopilada con sus fuentes. "En este momento la Copa América de 2028 no va a ser tampoco de 20 (selecciones). Lo que es claro es que todos (los dirigentes) quieren que esa Copa sea en Estados Unidos y habrá que ver. En cuanto a otras sedes, se escuchó que en Ecuador, que en Argentina, pero hay que tener en cuenta que se debe hacer en un país que se encuentre preparado (en estadios e infraestructura) porque no hay tiempo para arrancar de cero".



De esa forma seguirá la expectativa por conocer cuál será el país que albergará la Copa 2028, en donde la Selección Argentina defenderá el título ganado en 2024, al haber superado 1-0 a Colombia.

Alejandro Domínguez: presidente de la Conmebol AFP