Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Copa América 2028; se revelan nuevos datos de número de selecciones participantes y sede del torneo

Copa América 2028; se revelan nuevos datos de número de selecciones participantes y sede del torneo

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', tocaron el tema relacionado con las versiones periodísticas surgidas en las últimas horas sobre la Copa América 2028: "hay mucha imaginación periodística".

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2026
Comparta en:
Argentina Copa América
Argentina Copa América
AFP

Después de finalizado el Mundial 2026 y la primera fecha Fifa de partidos de fogueo de septiembre y octubre, en el ambiente del fútbol internacional se encuentra en el panorama la Copa América 2028. Y algunos medios aseguraron que la próxima edición del torneo de selecciones de la Conmebol contaría con la participación de 24 equipos nacionales, sumando en competencia a los adscritos a la Concacaf.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Ese fue uno de los temas que tocaron en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', de este jueves y desde territorio argentino el periodista Juan José Buscalia entregó algunas informaciones al respecto y ante otras versiones periodísticas.

Publicidad

Últimas noticias

Último post de Lionel Messi en Instagram
Gol Caracol

Lionel Messi sigue impactado tras su adiós a la Selección Argentina; "me sale del corazón"

Nacional vs Tolima se enfrentan en el duelo aplazado de la fecha 9
Gol Caracol

A qué hora juega HOY Nacional vs. Tolima y dónde ver en TV partido de fecha 9 de Liga BetPlay

"Leí algunas noticias de la Copa América que sigue y debo decir que todo es producto de la imaginación periodística. La Copa de 2028 no será de 20, no es lo ideal, no es lo que estarían pensando los encargados de la planificación de torneos de Conmebol. No es como las fuentes lo han replicado, incluso algunos colegas muy importantes en Colombia. Hay que tener en cuenta que la próxima semana va a darse una reunión muy importante en Suiza, de la FIFA -será el 15 de octubre-, con los presidentes de todas las federaciones presentes y se definirá el futuro político de la FIFA, van a ver cuántos candidatos hay para competir con Infantino. Hoy por hoy la Conmebol va a apoyar la institucionalidad en FIFA y habrá que ver lo que decidan los de la Concacaf", explicó inicialmente Buscalia.

James Rodríguez, volante de Atlético Nacional.
Fútbol Colombiano

"¿Nacional necesitaba contratar a James Rodríguez?, si tenían a Juan M. Rengifo y a Edwin Cardona"

Cristiano Ronaldo en la previa de un partido con Portugal
Gol Caracol

Hasta la mamá de Cristiano Ronaldo entró en la polémica con Jorge Jesús; "por la puerta pequeña"

Publicidad

El mismo comunicador siguió con su explicación y la información recopilada con sus fuentes. "En este momento la Copa América de 2028 no va a ser tampoco de 20 (selecciones). Lo que es claro es que todos (los dirigentes) quieren que esa Copa sea en Estados Unidos y habrá que ver. En cuanto a otras sedes, se escuchó que en Ecuador, que en Argentina, pero hay que tener en cuenta que se debe hacer en un país que se encuentre preparado (en estadios e infraestructura) porque no hay tiempo para arrancar de cero".

De esa forma seguirá la expectativa por conocer cuál será el país que albergará la Copa 2028, en donde la Selección Argentina defenderá el título ganado en 2024, al haber superado 1-0 a Colombia.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Alejandro Domínguez: presidente de la Conmebol
Alejandro Domínguez: presidente de la Conmebol
AFP

Publicidad

Relacionados

Copa América

Publicidad

Publicidad

Publicidad