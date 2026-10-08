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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "¿Nacional necesitaba contratar a James Rodríguez?, si tenían a Juan M. Rengifo y a Edwin Cardona"

"¿Nacional necesitaba contratar a James Rodríguez?, si tenían a Juan M. Rengifo y a Edwin Cardona"

En el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', se armó el debate sobre la contratación de James Rodríguez en Atlético Nacional, teniendo en cuenta la calidad de jugadores que tiene el club.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2026
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James Rodríguez, volante de Atlético Nacional.
James Rodríguez, volante de Atlético Nacional.
Foto oficial de Atlético Nacional.

En el fútbol profesional colombiano, sin duda alguna, la contratación que más sonó fue la de James Rodríguez a Atlético Nacional, al tratarse de una figura con gran pasado internacional y con importantes hitos en la selección Colombia. Sin embargo, en el programa 'Jugaba Maestra', de 'Ditu', se analizó a profundidad la necesidad que tenía el 'verdolaga' de contar un jugador con sus cualidades.

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"Yo tengo una pregunta; ¿Nacional sí necesitaba contratar a a James Rodríguez?. Pero si tenían a teniendo a Edwin Cardona, a Elías Cabrera, al propio Rengifo (Juan Manuel), quien es la joya de la corona, entonces eso no lo entiendo una. Ahora Rengifo debe tener la oportunidad de ser titular sí o sí. Ya allá que organicen como les parezca, pero Rengifo desde que es titular en Nacional lo he visto bien, es el jugador que viene mostrando potencial y no es que solamente jugó bien ahora en Selección Colombia", dijo Norberto Peluffo en 'Jugada Maestra'.

James Rodríguez, volante de Atlético Nacional.
James Rodríguez, volante de Atlético Nacional.
Foto: Getty Imágenes

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En ese mismo tema y en el mismo espacio de Ditu, el profesor Nelson Gallego opinó con respecto a ese mismo tema. "Seguramente que Rengifo con James Rodríguez ahí en Nacional va a aprender cosas, como por ejemplo el tema de pegarle a la pelota. Y Nacional debería aprovechar que James no tiene afán, que juegue 25 o 30 minutos, que le entreguen al rival ya liquidado. Puede que el espejo de James sea Rengifo, para que tenga mayor dinámica, que lo ponga a jugar. Pero es claro que Rengifo debe jugar más, con más continuidad se les va a valorizar mucho, porque ya no es solamente jugador de Nacional, sino de Selección Colombia también".

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Lo cierto es que en el poco tiempo que lleva James en Nacional, ya ha logrado marcar diferencia. En cuatro partidos de la Liga BetPlay II-2026, el jugador marcado con la camiseta 23 registra dos asistencias, un sello que siempre ha tenido en su estilo de juego más allá de la capacidad de anotar gol.

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