"¿Nacional necesitaba contratar a James Rodríguez?, si tenían a Juan M. Rengifo y a Edwin Cardona"

En el fútbol profesional colombiano, sin duda alguna, la contratación que más sonó fue la de James Rodríguez a Atlético Nacional, al tratarse de una figura con gran pasado internacional y con importantes hitos en la selección Colombia. Sin embargo, en el programa 'Jugaba Maestra', de 'Ditu', se analizó a profundidad la necesidad que tenía el 'verdolaga' de contar un jugador con sus cualidades.

"Yo tengo una pregunta; ¿Nacional sí necesitaba contratar a a James Rodríguez?. Pero si tenían a teniendo a Edwin Cardona, a Elías Cabrera, al propio Rengifo (Juan Manuel), quien es la joya de la corona, entonces eso no lo entiendo una. Ahora Rengifo debe tener la oportunidad de ser titular sí o sí. Ya allá que organicen como les parezca, pero Rengifo desde que es titular en Nacional lo he visto bien, es el jugador que viene mostrando potencial y no es que solamente jugó bien ahora en Selección Colombia", dijo Norberto Peluffo en 'Jugada Maestra'.

James Rodríguez, volante de Atlético Nacional. Foto: Getty Imágenes

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En ese mismo tema y en el mismo espacio de Ditu, el profesor Nelson Gallego opinó con respecto a ese mismo tema. "Seguramente que Rengifo con James Rodríguez ahí en Nacional va a aprender cosas, como por ejemplo el tema de pegarle a la pelota. Y Nacional debería aprovechar que James no tiene afán, que juegue 25 o 30 minutos, que le entreguen al rival ya liquidado. Puede que el espejo de James sea Rengifo, para que tenga mayor dinámica, que lo ponga a jugar. Pero es claro que Rengifo debe jugar más, con más continuidad se les va a valorizar mucho, porque ya no es solamente jugador de Nacional, sino de Selección Colombia también".

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Lo cierto es que en el poco tiempo que lleva James en Nacional, ya ha logrado marcar diferencia. En cuatro partidos de la Liga BetPlay II-2026, el jugador marcado con la camiseta 23 registra dos asistencias, un sello que siempre ha tenido en su estilo de juego más allá de la capacidad de anotar gol.

