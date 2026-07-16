Copa Sudamericana 2026; cuándo juegan y cuáles son los rivales de Santa Fe y Medellín

Tras el 'parón' por el Mundial 2026; el fútbol nuevamente regresó a nuestro continente y, con Santa Fe y Medellín como protagonistas. Así será la participación de ambas escuadras en la Copa Sudamericana, según la programación de partidos de la semana entrante, posterior a la final entre Argentina y España.

¿Cuándo y contra quién juega Santa Fe en Copa Sudamericana?

Independiente Santa Fe afrontará un nuevo desafío internacional en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, donde se medirá con Caracas FC de Venezuela por un cupo en los octavos de final. El partido de ida se disputará el 23 de julio, en Bogotá, mientras que la vuelta será la semana del 28 de julio, en territorio venezolano. Cabe destacar que el vencedor de la serie se enfrentará con River Plate.

El conjunto 'cardenal' aseguró su presencia en esta instancia tras finalizar tercero en el Grupo E de la Copa Libertadores 2026. En una zona muy competitiva, compartió el grupo con Corinthians, Platense y Peñarol, logrando mantenerse con opciones de clasificación hasta la última jornada. Aunque no alcanzó los octavos de la Libertadores, el reglamento de la Conmebol le permitió continuar su camino internacional en la Sudamericana.



Jugadores de Independiente Santa Fe, formados previo a duelo de Copa Libertadores. Foto: AFP.

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Para esta llave, Santa Fe mantendrá a Pablo Repetto como director técnico y buscará avanzar pese a dos ausencias importantes: Edwin Mosquera y Yeicar Perlaza se marcharon. Como noticia positiva, el club ya oficializó la incorporación de Kevin Balanta, como nuevo refuerzo para el segundo semestre, con la ilusión de fortalecer la plantilla en busca de una destacada actuación continental y del anhelado paso a los octavos de final.

¿Cuándo y contra quién juega Medellín en Copa Sudamericana?

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Independiente Medellín volverá al plano internacional con la disputa de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, instancia en la que enfrentará al histórico Vasco da Gama, de Brasil, por un lugar en los octavos de final. El compromiso de ida está programado para el miércoles 22 de julio, en el estadio Atanasio Girardot; mientras que la serie se definirá el 29 de julio en territorio brasileño.

El conjunto antioqueño disputará esta fase luego de finalizar en el tercer lugar de su grupo en la Copa Libertadores 2026. Aunque no logró avanzar directamente a los octavos de final del principal torneo de clubes del continente, el reglamento de la Conmebol le otorgó un cupo en los playoffs de la Sudamericana, donde buscará mantenerse con vida y seguir soñando con un título internacional.

Luis Amaranto Perea; nuevo director técnico de Independiente Medellín Fotografía de: AFP

La serie frente a Vasco da Gama también marcará el estreno oficial de Luis Amaranto Perea como entrenador del Deportivo Independiente Medellín. El exdefensor colombiano asumió el cargo tras finalizar su labor como asistente técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia durante el Mundial de 2026 y ahora afrontará el reto de liderar al 'poderoso' en un semestre con altas expectativas tanto en el ámbito local como internacional.