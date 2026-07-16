De jugar el Mundial 2026 a vacacionar en Cartagena; figura internacional de descanso con su pareja

El Mundial 2026 entra en su recta final y solo quedan Argentina y España en la pelea por el título, que se definirá este domingo 19 de julio en Nueva York. Mientras tanto, las selecciones que quedaron en el camino ya disfrutan de sus días de descanso, tras despedirse del sueño mundialista.

Es el caso de una de las figuras del fútbol sudamericano, quien lideró a su selección en la máxima cita orbital haciendo un papel protagónico, pese a despedirse del torneo en los octavos de final.

Se trata de Julio Enciso, la figura de la Selección de Paraguay, quien comandó la zona de ataque durante el certamen y que además marcó uno de los goles, que quedará en la historia de la 'albirroja': el tanto a Alemania en los dieciseisavos de final, donde posteriormente marcaron un hito y la eliminaron del certamen desde la vía de los penales.

Sin embargo, en la siguiente fase chocaron frente a Francia, partido en el que cayeron por la mínima diferencia y se despidieron del certamen. Tras esto, los jugadores entraron en etapa de vacaciones, y Enciso decidió junto a su pareja colombiana Melisa Cardona, pasar unos días de descanso en la 'heroica'.



El futbolista publicó en sus redes sociales diferentes fotos en las playas de Cartagena y también recorriendo la Ciudad Amurallada en los tradicionales coches turísticos y viviendo la experiencia a bordo de un yate.

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"Con la mejor, disfrutando de este hermoso lugar", escribió Julio en unas de sus publicaciones en su cuenta de Instagram. Estas fotos, también fueron compartidas por el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, quien se mostró orgulloso de la visita de la figura del fútbol paraguayo.

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"El estelar de la Selección Paraguaya Julio Enciso, considerado uno de los mejores talentos emergentes de este Mundial 2026, se vino directamente a nuestra ciudad a descansar. Julio sabe que Cartagena siempre será un buen plan, el mejor plan" escribió.

El estelar de la Selección Paraguaya @julioEnciso33, considerado uno de los mejores talentos emergentes de este #FIFAWorldCUP 2026, se vino directamente a nuestra ciudad a descansar.



Julio sabe que #Cartagena siempre será un buen plan, el mejor plan ✨️ pic.twitter.com/L0HSP1CvLw — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) July 16, 2026

Julio seguirá disfrutando de sus días de descanso en nuestro país antes de volver a la actividad futbolística. Posteriormente, se unirá a la pretemporada del Racing de Estrasburgo, de Francia, con miras a la nueva temporada. Además, estará presente en las próximas fechas FIFA con la Selección de Paraguay, programadas para finales de septiembre y mediados de noviembre.