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Gol Caracol  / "Busco un club que me quiera por mi fútbol, no por marketing"; la contundente frase de Vozinha

"Busco un club que me quiera por mi fútbol, no por marketing"; la contundente frase de Vozinha

Vozinha, quien fue una de las gratas revelaciones del Mundial 2026, se encuentra actualmente sin equipo. El arquero de 40 años ha sido relacionado con el Inter Miami.

Por: EFE
Actualizado: 16 de jul, 2026
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Vozinha, arquero de Cabo Verde.
Vozinha, arquero de Cabo Verde.
AFP.

El guardameta de la Selección de Cabo Verde, Vozinha, que se hizo popular durante el Mundial 2026 por sus destacadas actuaciones, afirmó este jueves 16 de julio que desea seguir jugando uno o dos años más, siempre que el físico se lo permita, pero únicamente si es para aportar como futbolista y no por motivos de marketing, dijo al canal 'CBS'.

"Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing", afirmó el popular arquero al canal 'CBS', al ser consultado sobre los rumores que lo vinculan con el Inter Miami.

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El arquero de 40 años, cuyo nombre de pila es Josimar José Évora Dias, insistió en que su pasión por el deporte sigue intacta. "Es lo primero que quiero resolver porque amo el fútbol", afirmó.

Vozinha, arquero de Cabo Verde
Vozinha, arquero de Cabo Verde
AFP

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"Estar aquí a los 40 años... y como realmente siento esa pasión, quiero jugar al menos uno o dos años más; dependerá de cómo responda mi cuerpo, porque nunca se sabe qué pasará mañana, pero quiero jugar", aseguró.

El deportista recordó lo difícil que es alcanzar visibilidad internacional en su país.

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"Creo que desde que nací y desde que era niño siempre tuve el sueño de ser jugador profesional. En nuestro país, las posibilidades de llegar a ser profesional en el deporte son mínimas", indicó el deportista, quien logró visibilidad global con la selección de Cabo Verde en el Mundial de 2026.

Subrayó lo complejo que es sobresalir debido a trabas burocráticas, que retrasaron el inicio de su trayectoria profesional hasta los 25 años. "Ante todo, tienes que luchar por conseguir la visa; es lo primero de todo", recordó.

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