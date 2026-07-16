Teófilo Gutiérrez 'bautizó' a nuevo jugador de Junior; "ya me dijo Frisby"

El bicampeón de la Liga BetPlay sigue entrenándose de cara a la nueva temporada que está a puertas de comenzar, con nuevas caras en el equipo, y también curiosos momentos en la interna del equipo, mientras están en pretemporada.

Todo ocurrió cuando en rueda de prensa estuvo presente el 'polaco' Francisco Fydriszewski, reciente contratación de Junior de Barranquilla tras su salida de de Independiente Medellín. Su particular apellido que es difícil de pronunciar para cualquier persona.

Uno de los periodistas le preguntó como era la forma correcta de pronunciarlo, debido a los constantes errores de las personas a la hora de vocalizar, a lo cual el futbolista respondió y contó una divertida anécdota en los últimos días.

"Muchas gracia, el apellido se pronuncia Fydris - zewski, y sí hay varios que me bromean con eso, ya fue Teó el primero que me dijo Frisby (risas), pero nada, ya en Medellín por hay también me lo decían y bueno no pasa nada; me gusta que me digan 'polaco'", fue lo que contó el futbolista de 33 años.



“TEO YA ME DIJO ‘FRISBY’ JAJAJA”😂



🤣🦈 Le preguntamos al nuevo delantero de Junior, Francisco Fydriszewski, sobre la manera correcta de decir su apellido. pic.twitter.com/7cmt4m6PI6 — Toque Sports (@ToqueSports) July 16, 2026

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Palabras del 'polaco' tras su llegada a Junior

"La verdad que venir al bicampeón es un reto muy lindo para mí, obviamente va a se una linda presión porque ya enseguida que pise Barranquilla me exigían ya el tricampeonato y va a ser un reto muy lindo como dije, y lo voy a asumir con total responsabilidad porque es un honor vestir la camiseta del Junior", fueron las primeras palabras del futbolista, en su presentación con el 'tiburón'.

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"Me siento más cómodo como centrodelantero. Me gusta moverme, arrastrar marcas y tener opciones de gol. Con los extremos y los volantes siempre se generan muchas oportunidades. Voy a trabajar de la mejor manera para responder a la confianza que depositaron en mí, no voy a ahorrar ni una gota de sudor y espero no ser una decepción".

"A la hinchada le digo que siga acompañando al equipo. Me sorprende mucho cómo viven el fútbol acá; me hacen acordar a los argentinos porque son muy pasionales. El 'Polaco' va a aportar todo lo que pueda para conseguir los objetivos", concluyó.

¿Cuándo es el debut de Junior en la Liga BetPay?

El cuadro 'tiburón' se estrenará en la Liga BetPlay II-2026, el día sábado 25 de julio frente a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro a las 8:15 de la noche, en busca de lograr el histórico triplete, que ilusiona a todos los hinchas barranquilleros.