Cuándo es y a qué hora comienza la Media Maratón de Bogotá y qué vías estarán cerradas

La Media Maratón de Bogotá 2026 ya está lista para tomarse las calles de la capital colombiana. La tradicional competencia atlética, considerada una de las más importantes de América Latina, se disputará el próximo domingo 26 de julio, con salida y llegada en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, donde miles de corredores afrontarán las distancias de 21K y 10K.

Como es habitual, la jornada deportiva comenzará desde las primeras horas del día. La prueba de 21 kilómetros iniciará a las 7:30 de la mañana, mientras que la salida de los 10 kilómetros está programada para las 9:00 a.m., horarios establecidos por la organización para facilitar el desarrollo del evento y la movilidad de los participantes.

La edición 2026 volverá a reunir a decenas de miles de atletas nacionales e internacionales, consolidando a la Media Maratón de Bogotá como una de las carreras de ruta con mayor prestigio del continente y con el reconocimiento Platinum Label de World Athletics.

¿Qué vías estarán cerradas por la Media Maratón de Bogotá?

Con motivo de la competencia, la Secretaría Distrital de Movilidad implementará cierres viales temporales en varios de los principales corredores de Bogotá. Las restricciones comenzarán desde la madrugada y algunas zonas permanecerán cerradas hasta las primeras horas de la tarde, dependiendo del paso de los corredores y de las labores de desmontaje.



Entre las vías que tendrán afectaciones se encuentran la carrera 60, la calle 53, la carrera 24, la carrera Séptima, la calle 72, la NQS, la calle 63 y sectores cercanos al Parque Simón Bolívar, recorrido tradicional de la competencia. Además, habrá cierres en accesos y retornos de estos corredores, por lo que las autoridades recomendaron a los ciudadanos planear con anticipación sus desplazamientos y utilizar rutas alternas.

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Los organizadores también invitaron a quienes asistirán como acompañantes o espectadores a preferir el transporte público, con el fin de reducir la congestión vehicular en los alrededores del evento y facilitar la movilidad de los corredores.

Más de 42.000 personas tomaron la partida. Foto: Gol Caracol.

La Expomedia, donde los participantes podrán reclamar su número de competencia y el kit oficial, se realizará entre el 23 y el 25 de julio en Corferias, previo a la carrera del domingo.

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La recomendación para conductores y ciudadanos es mantenerse atentos a los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad y de la organización de la Media Maratón de Bogotá, donde se publicarán los horarios específicos de habilitación de cada corredor vial y cualquier ajuste de última hora relacionado con el evento.