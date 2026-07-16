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Gol Caracol  / Cerezo rompe el silencio sobre Julián Álvarez: "todo el mundo sabe dónde va a jugar"

Cerezo rompe el silencio sobre Julián Álvarez: "todo el mundo sabe dónde va a jugar"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, habló fuerte y claro sobre el futuro deportivo de Julián Álvarez. El delantero argentino es pretendido por el Barcelona.

Por: EFE
Actualizado: 16 de jul, 2026
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Julián Álvarez, delantero de Argentina y del Atlético de Madrid.
Julián Álvarez, delantero de Argentina y del Atlético de Madrid.
Foto: AFP

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró que "todo el mundo sabe dónde va a jugar Julián Álvarez la próxima temporada" y reiteró que el delantero argentino continuará en el conjunto 'rojiblanco', en respuesta a las conjeturas sobre su futuro.

Cerezo realizó estas declaraciones en los prolegómenos de la tradicional cena de pretemporada que el Atlético de Madrid celebró en el restaurante José María de la capital segoviana, donde fue preguntado por las manifestaciones del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta sobre el interés del club azulgrana por el internacional argentino.

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"Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien, como lo sabéis todos vosotros, dónde va a jugar Julián", afirmó el máximo dirigente rojiblanco. Insistió además en que "Julián Álvarez es un jugador del Atlético de Madrid y será jugador del Atlético de Madrid".

Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid.
Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid.
Foto: AFP

Sobre la posibilidad de que el delantero tenga que pedir perdón tras las declaraciones realizadas durante el Mundial, Cerezo señaló que "todos nos equivocamos" y añadió que "en esta vida, menos alguna cosa, todo tiene perdón", al ser preguntado por si la afición perdonará al argentino.

El presidente del Atlético de Madrid también destacó que el club contará con diez futbolistas en la final del Mundial de Clubes y subrayó que, por tercer campeonato consecutivo, será la entidad con mayor representación en el encuentro decisivo.

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"Tener diez jugadores es prácticamente tener un equipo entero en la final de un Mundial. Estamos contentos, orgullosos y aquí esperamos a todos los campeones", indicó.

En relación con la planificación deportiva, evitó confirmar la incorporación del internacional surcoreano Kang In Lee y se limitó a señalar que el club trabaja "en traer a los jugadores que sean importantes" para reforzar la plantilla.

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Preguntado por la situación contractual del entrenador Diego Pablo Simeone, cuyo vínculo concluye al término de la próxima temporada, Cerezo restó importancia a esa circunstancia señalando que "los contratos pueden ser eternos o pueden ser rápidos". "Y aquí hay un contrato eterno".

Asimismo, expresó su deseo de que el Atlético pueda disputar la final de la próxima Liga de Campeones en su estadio y pidió el apoyo de los medios de comunicación. "Tenéis que decir que el equipo es muy bueno y que juega muy bien aunque se pierda, que es lo que hace cualquiera del Real Madrid", comentó entre sonrisas.

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