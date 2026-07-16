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Gol Caracol  / Nacional hizo oficial el regreso de Franco Armani; un video cargado de emoción llamó la atención

Nacional hizo oficial el regreso de Franco Armani; un video cargado de emoción llamó la atención

Nacional confirmó el regreso de una de sus grandes leyendas: Franco Armani, quien dejó huella en el verde y que viene de brillar en River Plate. Además, fue campeón del mundo con Argentina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jul, 2026
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Franco Armani en su paso por Atlético Nacional.
Franco Armani en su paso por Atlético Nacional.
AFP

Este jueves, Atlético Nacional oficializó el regreso del arquero argentino Franco Armani, como refuerzo para el arco, tras la salida de David Ospina. El guardameta que se fue a principios de 2018, cumplió la promesa de volver para retirarse en el cuadro 'verdolaga'. Ahora, con mucha más experiencia y con 'la maleta´' llena de títulos obtenidos en River Plate, vuelve para ser el guardián del arco de cara al inicio de la Liga BetPlay II-2026.

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Con un emotivo video de su primera etapa en Nacional, el club hizo oficial la contratación de Franco Armani: "El ídolo que prometió volver. La historia nunca terminó. Solo estaba esperando el momento de escribir un nuevo capítulo. Bienvenido a casa, Franco", se leyó en la descripción.

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Primera etapa de Franco Armani con Nacional

El portero nacido en Casilda llegó al cuadro paisa en 2010, donde comenzó como arquero suplente y poco a poco se fue ganando el puesto de titular al punto de ser protagonista en los numerosos títulos que logró con Nacional. En total fueron 13 los obtenidos, en la que se destaca la Copa Libertadores en 2016 venciendo a Independiente del Valle, en el Atanasio Girardot.

Seis ligas, tres Copas Colombia, dos Superligas y una Recopa Sudamericana son los demás trofeos que completa el palmares del guardameta, que volvió para seguir sumando trofeos en su carrera profesional.

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Franco Armani y su despedida de River Plate

El club argentino River Plate anunció el pasado viernes 10 de julio la salida del portero Franco Armani tras ocho años, período en el que conquistó diez títulos y se convirtió en el guardameta con más campeonatos en la historia de la institución.

A través de un comunicado, el club informó que la desvinculación fue acordada entre ambas partes y puso fin a una de las etapas más exitosas para un futbolista en la historia reciente de River.

"Franco Armani y River Plate han resuelto de común acuerdo el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del Club y los hinchas", señaló la institución en su página oficial.

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River destacó el papel de Armani, de 39 años, quien llegó al club en enero de 2018 procedente de Atlético Nacional de Colombia y fue una de las figuras de la conquista de la Copa Libertadores de ese mismo año, obtenida ante Boca Juniors en la final disputada en Madrid.

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